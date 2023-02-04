Разыгрывающий « » попросил клуб обменять его перед дедлайном. « », «Лейкерс» и «Финикс» упоминаются в числе потенциальных претендентов на звезду НБА.

По информации The Athletic, в руководстве «Мэверикс» есть сомнению по поводу совместимости Ирвинга с лидером техасцев на долгосрочной основе с учетом того, что у двух суперзвезд НБА разные характеры.

По ходу сезона Кайри спровоцировал крупный скандал, когда опубликовал сообщение антисемитского характера. Клубу пришлось отстранить плеймейкера на длительный период, пока он не извинился.

В минувшем розыгрыше Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса и пропустил большое количество матчей.

Словенец за первые годы в НБА ни разу не попадал в скандальные истории.

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