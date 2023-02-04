В руководстве «Мэверикс» опасаются по поводу совместимости Кайри Ирвинга с Лукой Дончичем
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг попросил клуб обменять его перед дедлайном. «Даллас», «Лейкерс» и «Финикс» упоминаются в числе потенциальных претендентов на звезду НБА.
По информации The Athletic, в руководстве «Мэверикс» есть сомнению по поводу совместимости Ирвинга с лидером техасцев Лукой Дончичем на долгосрочной основе с учетом того, что у двух суперзвезд НБА разные характеры.
По ходу сезона Кайри спровоцировал крупный скандал, когда опубликовал сообщение антисемитского характера. Клубу пришлось отстранить плеймейкера на длительный период, пока он не извинился.
В минувшем розыгрыше Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса и пропустил большое количество матчей.
Словенец за первые годы в НБА ни разу не попадал в скандальные истории.
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И почему это Словаения с Дончичем и Драгичем на площадке так хорошо (это риторический вопрос) смотрелась?) А с Динуидди сейчас??)
А с Брансоном тем же?)
Но, имхо, Ирвинг уходит до конца сезона. И отдавать Даллассу некого, т.к. Вуд и Динуидди очень нужны, а условный Хардуэй может Бруклин не устроить.
Всеми зацелованный в Далласе принц Лука и сумасбродный плоскоземельщик Кайри - ядерная смесь!