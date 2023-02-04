В руководстве «Мэверикс» опасаются по поводу совместимости Кайри Ирвинга с Лукой Дончичем

Теги Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг попросил клуб обменять его перед дедлайном. «Даллас», «Лейкерс» и «Финикс» упоминаются в числе потенциальных претендентов на звезду НБА.

По информации The Athletic, в руководстве «Мэверикс» есть сомнению по поводу совместимости Ирвинга с лидером техасцев Лукой Дончичем на долгосрочной основе с учетом того, что у двух суперзвезд НБА разные характеры.

По ходу сезона Кайри спровоцировал крупный скандал, когда опубликовал сообщение антисемитского характера. Клубу пришлось отстранить плеймейкера на длительный период, пока он не извинился.

В минувшем розыгрыше Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса и пропустил большое количество матчей.

Словенец за первые годы в НБА ни разу не попадал в скандальные истории.

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19 комментариев

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Темный Властелин
Ответ Друг Писателя
Во-первых: по большому счету это 2-Лука. Тоже без защиты и с большим владением мяча. Во-вторых: риск сколько без закидонов сможет отыграть? Брансон играл больше в пас и не был настолько жадным, одеяло на себя не перетягивал.
Ирвинг без защиты ? Да вы гений однако ,видимо кроме матчей денвера ничего и не смотрите.
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Dmitry Trepov
Ответ Rodbert
Развести по времени и будет постоянный атакующий прессинг. Лука к концу матча не будет выдыхаться. Кидд бывший разыгрывающий, наверняка найдет правильные слова. В общем не все так плохо. И вообще Кайри может и с тараканами, но на поляне хорош и в соло и в команде. Бостон исключение, они на своей волне.
Ну то есть по 24 минуты будет играть Дончич с ноунеймами, потом Кайри с ноунеймами? Прекрасно
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Rodbert
Развести по времени и будет постоянный атакующий прессинг. Лука к концу матча не будет выдыхаться. Кидд бывший разыгрывающий, наверняка найдет правильные слова. В общем не все так плохо. И вообще Кайри может и с тараканами, но на поляне хорош и в соло и в команде. Бостон исключение, они на своей волне.
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noke
Ответ Daniel Fox
Сравнить около олстара и лучшего дриблера , одного из топ клатчеров в истории лиги это верхушка гениальности. Там вопрос в том , что Кайри нужен авторитет который будет его сдерживать , кроме леброна такого в лиге нет
В смысле "кроме Леброна" - он буквально поиграв с Леброном и при Леброне начал чудить.
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...Quo Vadis...
Ответ Daniel Fox
Сравнить около олстара и лучшего дриблера , одного из топ клатчеров в истории лиги это верхушка гениальности. Там вопрос в том , что Кайри нужен авторитет который будет его сдерживать , кроме леброна такого в лиге нет
Надеюсь увидеть его в САС, в следующем сезоне.
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...Quo Vadis...
Ответ Друг Писателя
Во-первых: по большому счету это 2-Лука. Тоже без защиты и с большим владением мяча. Во-вторых: риск сколько без закидонов сможет отыграть? Брансон играл больше в пас и не был настолько жадным, одеяло на себя не перетягивал.
В третьих, ты не понимаешь, о чём пишешь.

И почему это Словаения с Дончичем и Драгичем на площадке так хорошо (это риторический вопрос) смотрелась?) А с Динуидди сейчас??)
А с Брансоном тем же?)

Но, имхо, Ирвинг уходит до конца сезона. И отдавать Даллассу некого, т.к. Вуд и Динуидди очень нужны, а условный Хардуэй может Бруклин не устроить.
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...Quo Vadis...
Ответ dev0
Чем Ирвинг так уж сильно отличается от Джейлена Брансона? Или речь о предпочтениях в религиях/расах/травах?
Более качественной игрой. В том числе и в защите.
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udod
Ответ boller_73
Они элементарно за мяч подерутся. Что одному, что второму надо всю игру его таскать
всю игру? он в Кливленде был вторым боллхэндлером, главным разыгрывающим был Леброн, Кайри играл с Харденом, он сейчас играет с Дюрантом, который делает передач не меньше, и с Симмонсом, который делает их больше, а для этого тоже мяч нужен в руках
+9
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+9
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Swhat
Они вообще не совместимы
+2
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+2
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Lokomotiv__1992
Боюсь пол года Дончич с ним поиграет и сам запросит обмен )
+5
-2
+3
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Андрей Абрамов
Ответ Daniel Fox
Сравнить около олстара и лучшего дриблера , одного из топ клатчеров в истории лиги это верхушка гениальности. Там вопрос в том , что Кайри нужен авторитет который будет его сдерживать , кроме леброна такого в лиге нет
возможно еще Попович кстати. но дед вроде как уже на покой собрался
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Can
Даю четкие ответ из РФ в Даллас - они не совместимы, потом не говорите что вас не предупреждали
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alexLA
Короче говоря реальный претендент на Кайри только Лейкерс))
+4
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+3
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Xell
Прочитали Спортс ру)) А то что он может свалить летом не опасаются?
+1
-3
-2
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boller_73
Они элементарно за мяч подерутся. Что одному, что второму надо всю игру его таскать
+1
-2
-1
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Daniel Fox
Ответ dev0
Чем Ирвинг так уж сильно отличается от Джейлена Брансона? Или речь о предпочтениях в религиях/расах/травах?
Сравнить около олстара и лучшего дриблера , одного из топ клатчеров в истории лиги это верхушка гениальности. Там вопрос в том , что Кайри нужен авторитет который будет его сдерживать , кроме леброна такого в лиге нет
+15
-2
+13
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Друг Писателя
Ответ dev0
Чем Ирвинг так уж сильно отличается от Джейлена Брансона? Или речь о предпочтениях в религиях/расах/травах?
Во-первых: по большому счету это 2-Лука. Тоже без защиты и с большим владением мяча. Во-вторых: риск сколько без закидонов сможет отыграть? Брансон играл больше в пас и не был настолько жадным, одеяло на себя не перетягивал.
+1
-1
0
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Дмитрий Сологубов
И правильно делают, что опасаются.
Всеми зацелованный в Далласе принц Лука и сумасбродный плоскоземельщик Кайри - ядерная смесь!
+18
-3
+15
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dev0
Чем Ирвинг так уж сильно отличается от Джейлена Брансона? Или речь о предпочтениях в религиях/расах/травах?
+1
-3
-2
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