Джо Цай не хотел отправлять Кайри Ирвинга в предпочитаемое им место и отказался от сделки с «Лейкерс»
«Бруклин» решил обменять звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас».
Как информирует инсайдер Марк Стейн, «одной из целей» владельца «Нетс» Джо Цая в данной ситуации было отправить Ирвинга не в тот клуб, который является для него предпочтительным.
Считалось, что Кайри хочет воссоединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс», которые также были заинтересованы в сделке. Вместо этого «Бруклин» согласовал обмен восьмикратного участника Матча звезд в «Мэверикс».
Бруклинский клуб получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
Ирвинг за время выступления в «Нетс» неоднократно попадал в неприятные истории. По ходу текущего сезона Кайри спровоцировал крупный скандал, когда опубликовал сообщение антисемитского характера. Клубу пришлось отстранить плеймейкера на длительный период, пока он не извинился.
В минувшем розыгрыше Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса и пропустил большое количество матчей.
Сообщалось, что требование обмена перед дедлайном со стороны Кайри стало для «Бруклина» и его руководства большой неожиданностью.
Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?
Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Я же говорю, в теории это возможно, на практики зависит от многих факторов.
Если Кайри захочет в ЛАЛ, то и на 30млн подпишется.
Мы же не можем знать, как будет.
Скоро истечет текущее коллективное соглашение и владельцы строго поднимут вопрос "хотелок" звёзд из за нескольких громких прецедентов: Дэвиса, Хардена дважды, Дюрант (который только подписался на 4 года и просит обмена), Ирвинга
В танковые поедешь, в Наро-Фоминск