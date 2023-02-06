Джо Цай не хотел отправлять Кайри Ирвинга в предпочитаемое им место и отказался от сделки с «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Джозеф Цай Баскетбол

«Бруклин» решил обменять звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас».

Как информирует инсайдер Марк Стейн, «одной из целей» владельца «Нетс» Джо Цая в данной ситуации было отправить Ирвинга не в тот клуб, который является для него предпочтительным.

Считалось, что Кайри хочет воссоединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс», которые также были заинтересованы в сделке. Вместо этого «Бруклин» согласовал обмен восьмикратного участника Матча звезд в «Мэверикс».

Бруклинский клуб получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Ирвинг за время выступления в «Нетс» неоднократно попадал в неприятные истории. По ходу текущего сезона Кайри спровоцировал крупный скандал, когда опубликовал сообщение антисемитского характера. Клубу пришлось отстранить плеймейкера на длительный период, пока он не извинился.

В минувшем розыгрыше Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса и пропустил большое количество матчей.

Сообщалось, что требование обмена перед дедлайном со стороны Кайри стало для «Бруклина» и его руководства большой неожиданностью.

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34 комментария

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Korban Cobain
https://coub.com/view/29kq21
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kelesis
Ответ armageddon123456
Странно, я думал ГСВ так уже несколько лет делает. Я конечно уверен что они все делают правильно, но впечатление создаётся что там тоже про него не знают. У них 3 игрока всю платёжку занимают, а команда полная..и каждый год игроки меняются, однако
Есть же еще исключения разные. Дивинченцо в ГСВ так и оказался, к примеру. Остальные новички у них на минималках вроде
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Александр Спирин
Цай цепной неадекват и усиленно превращает клуб в помойку. Самый презираемый клуб лиги сейчас. Как игроки избегали Шпор, то же ждёт и Нью-Йорк. Три звёздных игрока за год навострили лыжи из этой клоаки.
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F1amberg
Цай - мой герой!
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Stivi M.D.
Ответ PredatorMax
Не уйдет. У Лейкерс нет места под потолком, чтоб подписать Кайри как СА летом.
Они просто могут не дать ему максималку, но это не значит, что подписание невозможно. По-моему Кайри уже дал понять, что в первую очередь его заботят вовсе не деньги
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armageddon123456
Ответ kelesis
О капспейсе не слышал что ли? Не получится на свободное место подписать кого то с улицы, а потом своего сверх потолка
Странно, я думал ГСВ так уже несколько лет делает. Я конечно уверен что они все делают правильно, но впечатление создаётся что там тоже про него не знают. У них 3 игрока всю платёжку занимают, а команда полная..и каждый год игроки меняются, однако
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kelesis
Ответ Cubs-V
У них сейчас 8 игроков на минималках, а что Ривза нельзя подписать сверх потолка? Я же говорю, в теории это возможно, на практики зависит от многих факторов.
О капспейсе не слышал что ли? Не получится на свободное место подписать кого то с улицы, а потом своего сверх потолка
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Крокозябра
Ответ PredatorMax
Ирвинг Цаю мозг имел 2 сезона подряд нонстопом, а неприятный человек китаец потому что решил отплатить шалфейному, плюс получить лучшие для клуба активы? Ох уж эти фаны ЛАЛ...
Это не фан ЛАЛ, это Лефанат. И по этому Цай неприятный, потому что не подогнал Леброну очередную звезду.
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alexLA
Ответ PredatorMax
Ирвинг Цаю мозг имел 2 сезона подряд нонстопом, а неприятный человек китаец потому что решил отплатить шалфейному, плюс получить лучшие для клуба активы? Ох уж эти фаны ЛАЛ...
При этом Ирвинг и привел Дюранта в команду свободными агентами. Так что тут в любом случае Бруклин в плюсе обменяй их на активы.
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Cubs-V
Ответ PredatorMax
Да там места даже для 30 млн нет. Лейкерс еще как минимум Ривза за 10 млн продлевать придется, про остальных вообще молчу. Ролевиков на весь ростер за ветминимум они не найдут.
У них сейчас 8 игроков на минималках, а что Ривза нельзя подписать сверх потолка?
Я же говорю, в теории это возможно, на практики зависит от многих факторов.
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Rodbert
Пакет от Далласа несоизмеримо лучше. Пики выше, игроки стартовой пятерки. Как можно от этого отказаться и взять Вестрбука?
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Fogiii
Ответ nikitosdaipoltos
Не думаю Скоро истечет текущее коллективное соглашение и владельцы строго поднимут вопрос "хотелок" звёзд из за нескольких громких прецедентов: Дэвиса, Хардена дважды, Дюрант (который только подписался на 4 года и просит обмена), Ирвинга
Не так просто будет их продавить, бабки зарабатывают и те и эти, поэтому если начнется локаут, они согласятся на их хотелки
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PredatorMax
Ответ Cubs-V
Ну ты написал, что нет места под потолком, но оно же есть. Если Кайри захочет в ЛАЛ, то и на 30млн подпишется. Мы же не можем знать, как будет.
Да там места даже для 30 млн нет. Лейкерс еще как минимум Ривза за 10 млн продлевать придется, про остальных вообще молчу. Ролевиков на весь ростер за ветминимум они не найдут.
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Дмитрий Белов
Ответ PredatorMax
Уход Вестбрука летом никак не повлияет на возможность подписания Ирвинга свободным агентом. У Лейкерс на следующий сезон уже есть 3 гарантированных контракта на 92 млн. Потолок, до которого можно подписывать СА не за ветминимум составляет 130 млн. Кайри хочет 200 на 4, то есть 50 млн в год. Стало понятнее, почему приход Ирвинга в ЛАЛ летом не более чем влажные мечты фанатов Лейкерс?
Кире скорее всего придётся убрать свою губозакатавыющую машинку куда подальше, особенно если он и в Далласе чего отмочит. Как-бы из НБА его вообще не погнали.
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Cubs-V
Ответ PredatorMax
Ага, и играть они будут втроём?:) Вот уж по настоящему Биг-3)) К тому же Кайри хочет 200 на 4, что как бы уже пробивает потолок на 8 млн.
Ну ты написал, что нет места под потолком, но оно же есть.
Если Кайри захочет в ЛАЛ, то и на 30млн подпишется.
Мы же не можем знать, как будет.
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nikitosdaipoltos
Ответ Fogiii
Если это так, то очень плохой прецедент для клуба, в будущем намного сложнее будут подписывать суперзвезд
Не думаю
Скоро истечет текущее коллективное соглашение и владельцы строго поднимут вопрос "хотелок" звёзд из за нескольких громких прецедентов: Дэвиса, Хардена дважды, Дюрант (который только подписался на 4 года и просит обмена), Ирвинга
+12
0
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Sonder
тврищ Капитан, в Воздушно-Десантные хочется...
В танковые поедешь, в Наро-Фоминск
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Vagant
Ответ Фёдор Молчанов
На минималку?
А кто в лиге готов отвалить Кайри бабла на 4 года? Вот если Мавс гайку возьмет, или в финал выйдет, а Кайри сыграет как в титульный год с Броном, тогда, конечно. А если Мавс в ПО не попадет? Будут предлагать 2 года, да еще с опцией команды. Нет?
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PredatorMax
Ответ Вадим flanec
Интересно, а почему такого не было в Нетс при Прохорове, имеется ввиду ситуация не с Кайри конечно, но проявилось при Цае. При Прохорове команда начала подниматься - развиваться, при Цае скандал за скандалом. Может китаец такой неуживчивый?
Собрали у себя трио токсичных кексиков, но неуживчивый Цай. Ошибка Цая только в том, что он дал втянуть свой клуб в этот блудняк.
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Misha_Sapunov
все забыли, что сейчас динвиди играет практически на уровне Ирвинга. при этом защищается немного.
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LBJ236
Блин, я хотел, но не верил в обмен Кайри в ЛАЛ... чудо не произошло.
+2
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PredatorMax
Ответ Дмитрий Белов
Вестбрика точно погонят, если он только за еду не согласится играть и Броня и Кирей воссоединятся, таки.
Уход Вестбрука летом никак не повлияет на возможность подписания Ирвинга свободным агентом. У Лейкерс на следующий сезон уже есть 3 гарантированных контракта на 92 млн. Потолок, до которого можно подписывать СА не за ветминимум составляет 130 млн. Кайри хочет 200 на 4, то есть 50 млн в год. Стало понятнее, почему приход Ирвинга в ЛАЛ летом не более чем влажные мечты фанатов Лейкерс?
+4
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Вадим flanec
Ответ PredatorMax
Ирвинг Цаю мозг имел 2 сезона подряд нонстопом, а неприятный человек китаец потому что решил отплатить шалфейному, плюс получить лучшие для клуба активы? Ох уж эти фаны ЛАЛ...
Интересно, а почему такого не было в Нетс при Прохорове, имеется ввиду ситуация не с Кайри конечно, но проявилось при Цае. При Прохорове команда начала подниматься - развиваться, при Цае скандал за скандалом. Может китаец такой неуживчивый?
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Дмитрий Белов
Предложение Далласа прямо таки неадекватно щедрое, а ЛАЛ шило на мыло предлагал. Цай наверняка на радостях напился....
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Дмитрий Белов
Ответ PredatorMax
Не уйдет. У Лейкерс нет места под потолком, чтоб подписать Кайри как СА летом.
Вестбрика точно погонят, если он только за еду не согласится играть и Броня и Кирей воссоединятся, таки.
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