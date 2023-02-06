«Бруклин» решил обменять звездного разыгрывающего в « ».

Как информирует инсайдер Марк Стейн, «одной из целей» владельца «Нетс» Джо Цая в данной ситуации было отправить Ирвинга не в тот клуб, который является для него предпочтительным.

Считалось, что Кайри хочет воссоединиться с в « », которые также были заинтересованы в сделке. Вместо этого «Бруклин» согласовал обмен восьмикратного участника Матча звезд в «Мэверикс».

Бруклинский клуб получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Ирвинг за время выступления в «Нетс» неоднократно попадал в неприятные истории. По ходу текущего сезона Кайри спровоцировал крупный скандал, когда опубликовал сообщение антисемитского характера. Клубу пришлось отстранить плеймейкера на длительный период, пока он не извинился.

В минувшем розыгрыше Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса и пропустил большое количество матчей.

Сообщалось, что требование обмена перед дедлайном со стороны Кайри стало для «Бруклина» и его руководства большой неожиданностью.

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