Леброн Джеймс отреагировал на обмен Кайри Ирвинга в «Даллас» загадочным постом
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал загадочный пост после известия о том, что «Бруклин» решил обменять разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас».
«Возможно, дело во мне», – написал Джеймс.
38-летний баскетболист по ходу сезона давал понять, что рассчитывает на усиление состава. Он также выразил мнение, что Ирвинг способен сделать «Лейкерс» командой чемпионского уровня.
Предполагалось, что Кайри также заинтересован в воссоединении с экс-одноклубником по «Кавальерс».
Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?
Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?
Он продлил контракт и стал необмениваемым в этот дедлайн.
Допускаю, что на него обмен вполне бы мог пройти.
Ну а так, Нетс конечно впаялись со своим биг-3, но они не настолько неадекватны чтобы сводить Расса и КД