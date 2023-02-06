Леброн Джеймс отреагировал на обмен Кайри Ирвинга в «Даллас» загадочным постом

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг соцсети Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал загадочный пост после известия о том, что «Бруклин» решил обменять разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас».

«Возможно, дело во мне», – написал Джеймс.

38-летний баскетболист по ходу сезона давал понять, что рассчитывает на усиление состава. Он также выразил мнение, что Ирвинг способен сделать «Лейкерс» командой чемпионского уровня.

Предполагалось, что Кайри также заинтересован в воссоединении с экс-одноклубником по «Кавальерс».

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9 комментариев

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Frost Knight
Ответ BlackJesus
В принципе дело действительно в Леброне Он продлил контракт и стал необмениваемым в этот дедлайн. Допускаю, что на него обмен вполне бы мог пройти. Ну а так, Нетс конечно впаялись со своим биг-3, но они не настолько неадекватны чтобы сводить Расса и КД
Дело не в самом продлении, а в сумме продления. Харден ради борьбы за кубок сделал скидку миллионов в 10, Леброн скидку не сделал, хотя вроде как не сильно нуждается в деньгах. Сбавил бы миллионов 10 - и вот уже плюс один приличный игрок мог бы быть в ростере. Я полагаю, что просто Кайри не влезал в ведомость в следующем году, если всех сохранять.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Эпичнее со стороны Джеймса было бы только написать разве что - Это потому, что я черный?
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FEF2
Дядя, вези таланты на саус бич летом
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BlackJesus
В принципе дело действительно в Леброне

Он продлил контракт и стал необмениваемым в этот дедлайн.
Допускаю, что на него обмен вполне бы мог пройти.

Ну а так, Нетс конечно впаялись со своим биг-3, но они не настолько неадекватны чтобы сводить Расса и КД
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Александр Романов
Китаец просто из принципа отправил его кореша в Даллас
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LBJ236
Ну вот, ЛеБрон расстроился(
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Grom21Dima
Сразу всех разочарую, Ирвинг здесь не при чем! Кризис среднего возраста — долговременное эмоциональное состояние, связанное с переоценкой своего опыта в среднем возрасте, когда многие из возможностей, о которых человек мечтал в детстве и юности, уже безвозвратно упущены (или кажутся упущенными), а наступление собственной старости и смерти оценивается как событие с вполне реальным сроком (а не «когда-нибудь в будущем») .
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Fogiii
Ну все дед уже кукухой поехал
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Undrey
хаха, зкб этот колхозник) имодзи с короной поставил?)
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