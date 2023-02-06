Леброн Джеймс отреагировал на обмен Кайри Ирвинга в «Даллас» загадочным постом

Лидер «Лейкерс» опубликовал загадочный пост после известия о том, что «Бруклин» решил обменять разыгрывающего в « ».

«Возможно, дело во мне», – написал Джеймс.

38-летний баскетболист по ходу сезона давал понять, что рассчитывает на усиление состава. Он также выразил мнение, что Ирвинг способен сделать « » командой чемпионского уровня.

Предполагалось, что Кайри также заинтересован в воссоединении с экс-одноклубником по «Кавальерс».

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?