Расселл Уэстбрук – о возобновлении слухов про обмен: «Не испытываю давления»

Теги Лейкерс Бруклин Новый Орлеан НБА Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук рассказал о том, как справляется с ситуацией, когда его имя снова часто упоминается в слухах про возможный обмен.

«Давление? Я не испытываю давления. От меня ничего не зависит.

Я знаю, как устроен этот бизнес, знаю с 18, с 19 лет, с тех пор, как я попал сюда. Отец научил меня, что НБА – это бизнес, люди здесь принимают любые решения. Со своей стороны сделаю все, чтобы проявить себя настоящим профессионалом, каким я всегда был и всегда буду», – заявил Уэстбрук.

В матче с «Пеликанс» (126:131) Уэстбрук набрал 15 очков, 4 подбора и 4 передачи за 23 минуты.

«Лейкерс» активизировались перед дедлайном в связи с запросом Кайри Ирвинга на обмен из «Бруклина».

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1 комментарий

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vlasovsport
Воссоединение с Дюрантом. Тот обплюется!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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