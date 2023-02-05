Разыгрывающий « » рассказал о том, как справляется с ситуацией, когда его имя снова часто упоминается в слухах про возможный обмен.

«Давление? Я не испытываю давления. От меня ничего не зависит.

Я знаю, как устроен этот бизнес, знаю с 18, с 19 лет, с тех пор, как я попал сюда. Отец научил меня, что НБА – это бизнес, люди здесь принимают любые решения. Со своей стороны сделаю все, чтобы проявить себя настоящим профессионалом, каким я всегда был и всегда буду», – заявил Уэстбрук.

В матче с «Пеликанс» (126:131) Уэстбрук набрал 15 очков, 4 подбора и 4 передачи за 23 минуты.

«Лейкерс» активизировались перед дедлайном в связи с запросом на обмен из « ».

С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто претендует на приз имени Джерри Уэста?

Учитесь шокировать у самых модных фриков НБА: мохнатые тапки под Гомера Симпсона, галоши за 650$ и розовый свитер с рукавами до пола