Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг запросил обмен в другой клуб из-за недовольства предложенным ему вариантом продления контракта.

Как сообщает ESPN, план «Бруклина» заключается в том, чтобы удовлетворить запрос и обменять Ирвинга до дедлайна 9 февраля.

«Нетс» ведут переговоры с претендентами на игрока и ищут такой вариант сделки, при котором команда сохранит конкурентоспособность и продолжит борьбу за высокие места после возвращения травмированного .

Бруклинский клуб может сохранить 30-летнего баскетболиста, но летом он станет свободным агентом и уйдет без компенсации.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?