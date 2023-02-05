«Бруклин» намерен обменять Кайри Ирвинга до дедлайна

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг запросил обмен в другой клуб из-за недовольства предложенным ему вариантом продления контракта.

Как сообщает ESPN, план «Бруклина» заключается в том, чтобы удовлетворить запрос и обменять Ирвинга до дедлайна 9 февраля.

«Нетс» ведут переговоры с претендентами на игрока и ищут такой вариант сделки, при котором команда сохранит конкурентоспособность и продолжит борьбу за высокие места после возвращения травмированного Кевина Дюрэнта.

Бруклинский клуб может сохранить 30-летнего баскетболиста, но летом он станет свободным агентом и уйдет без компенсации.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?

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2 комментария

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Александр 74
За коробку чипсов и немного орехов?
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Xell
Решили помочь Лал и Леброну выйти в плей инн. Спасибо мужики))
0
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