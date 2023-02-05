«Бруклин» намерен обменять Кайри Ирвинга до дедлайна
Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг запросил обмен в другой клуб из-за недовольства предложенным ему вариантом продления контракта.
Как сообщает ESPN, план «Бруклина» заключается в том, чтобы удовлетворить запрос и обменять Ирвинга до дедлайна 9 февраля.
«Нетс» ведут переговоры с претендентами на игрока и ищут такой вариант сделки, при котором команда сохранит конкурентоспособность и продолжит борьбу за высокие места после возвращения травмированного Кевина Дюрэнта.
Бруклинский клуб может сохранить 30-летнего баскетболиста, но летом он станет свободным агентом и уйдет без компенсации.
Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?
Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?
2 комментария