Игрок «Виртуса» Исмаэль Бако сыграл 14 секунд после получения 5-го фола в матче с «Виллербаном»

Центровой «Виртуса» Исмаэль Бако попал в необычную ситуацию в матче против « » (77:64).

Бако получил фол в нападении за 4:08 до конца встречи. Заработав пятое персональное замечание, бельгийский баскетболист должен был отправиться на скамейку, но остался на площадке и сыграл еще 14 секунд.

Судьи за столом не объявили о том, что Бако должен завершить выступление из-за пяти фолов. «Виллербан» ввел мяч в игру и начал атаку. Рефери исправили ошибку только за 3:54 до конца, когда возникла следующая пауза в игре после фола « » в защите.

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