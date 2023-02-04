Игрок «Виртуса» Исмаэль Бако сыграл 14 секунд после получения 5-го фола в матче с «Виллербаном»

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague видео Виртус LDLC АСВЕЛ Виллербан судьи Исмаэль Бако Баскетбол

Центровой «Виртуса» Исмаэль Бако попал в необычную ситуацию в матче Евролиги против «Виллербана» (77:64).

Бако получил фол в нападении за 4:08 до конца встречи. Заработав пятое персональное замечание, бельгийский баскетболист должен был отправиться на скамейку, но остался на площадке и сыграл еще 14 секунд.

Судьи за столом не объявили о том, что Бако должен завершить выступление из-за пяти фолов. «Виллербан» ввел мяч в игру и начал атаку. Рефери исправили ошибку только за 3:54 до конца, когда возникла следующая пауза в игре после фола «Виртуса» в защите.

Редкая драка в НБА: Митчелл не сдержался после удара в пах. А фанатов впечатлил тренер «Мемфиса», в борцовском броске сваливший своего же

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий