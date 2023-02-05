Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг готов пропустить остаток сезона»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

По словам телеведущего ESPN Стивена Эй Смита, звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг может пропустить оставшуюся часть сезона, если клуб не обменяет его.

«Кайри Ирвинг готов пропустить остаток сезона, если потребуется. Мне так сказали. Не знаю, верить ли в это, но так говорят», – заявил Смит в программе NBA Countdown.

Ирвинг на этой неделе попросил «Нетс» обменять его в другую команду перед дедлайном 9 февраля.

Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что, если просьба Ирвинга не будет удовлетворена, он «будет уважать действующий контракт и продолжит играть».

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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11 комментариев

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demx
Ответ noke
Да. Инфа о том, что "ему сказали", что Кайри не будет играть. Значит информацию об этом окружение Кайри сливает в медиа. Это не какие-то секретные планы команд или фантазии об обменах. Это информация, которая могла поступить только из одного источника.
Это все бабка надвое сказала, тем более от Смита. Кто там что ему скажет то? Клоунский нос разве что поправить.
Единственный стоящий инсайдер - Водж. Всегда пишет по факту, четкая достоверная инфа. Еще бывают вбросы от "анонимных манагеров", но то по слухам и всякому такому, но через Смита точно никто не будет распространять что-то значимое.
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Xell
Ответ noke
Это не означает, что он не будет играть, это означает, что он до дедлайна заявляет, что не будет играть. Т.е. говорит о его стратегии переговоров, а не о том, что будет по факту. Если Лейкерс уже колеблется выдавать ему крупный контракт летом или нет, не выйти играть за Бруклин в плей-офф чисто из мести - будет гигантской глупостью. Одно дело - политические взгляды, другое - нежелание соревноваться, играть в баскетбол и выполнять контрактные обязательства просто из дерьмового характера.
Он может
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noke
Ответ Xell
Поэтому и меняют) Если он играть не будет они что так не претенденты что при обмене на мусор.
Это не означает, что он не будет играть, это означает, что он до дедлайна заявляет, что не будет играть. Т.е. говорит о его стратегии переговоров, а не о том, что будет по факту.
Если Лейкерс уже колеблется выдавать ему крупный контракт летом или нет, не выйти играть за Бруклин в плей-офф чисто из мести - будет гигантской глупостью. Одно дело - политические взгляды, другое - нежелание соревноваться, играть в баскетбол и выполнять контрактные обязательства просто из дерьмового характера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
Ответ demx
Окончательная инфа от Смита, ну да, конечно.
Да. Инфа о том, что "ему сказали", что Кайри не будет играть. Значит информацию об этом окружение Кайри сливает в медиа. Это не какие-то секретные планы команд или фантазии об обменах. Это информация, которая могла поступить только из одного источника.
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-2
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mephist13
Ответ noke
Ну и вот окончательная инфа для сказочников о "благородном порыве Кайри Ирвинга дать Бруклину шанс получить активы".
"окончательная инфа" от великого инсайдера СтивенАя?
+2
-1
+1
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demx
Ответ noke
Ну и вот окончательная инфа для сказочников о "благородном порыве Кайри Ирвинга дать Бруклину шанс получить активы".
Окончательная инфа от Смита, ну да, конечно.
+5
0
+5
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Xell
Ответ noke
Ну и вот окончательная инфа для сказочников о "благородном порыве Кайри Ирвинга дать Бруклину шанс получить активы".
Поэтому и меняют) Если он играть не будет они что так не претенденты что при обмене на мусор.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
И все довольны)Кроме Бруклина
+1
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Xell
Ну завтра в Лал по ходу на 2мешка картошки)) Потом естесна Дюра свалит в ГС.
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Tim Timson
Интересно а дружба с КД у них крепка? Дюра то вроде как обмен требовал, именно из за Кайри и то как с ним себя вел клуб)
+1
0
+1
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noke
Ну и вот окончательная инфа для сказочников о "благородном порыве Кайри Ирвинга дать Бруклину шанс получить активы".
+2
-1
+1
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