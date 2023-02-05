Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг готов пропустить остаток сезона»
По словам телеведущего ESPN Стивена Эй Смита, звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг может пропустить оставшуюся часть сезона, если клуб не обменяет его.
«Кайри Ирвинг готов пропустить остаток сезона, если потребуется. Мне так сказали. Не знаю, верить ли в это, но так говорят», – заявил Смит в программе NBA Countdown.
Ирвинг на этой неделе попросил «Нетс» обменять его в другую команду перед дедлайном 9 февраля.
Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что, если просьба Ирвинга не будет удовлетворена, он «будет уважать действующий контракт и продолжит играть».
Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?
Единственный стоящий инсайдер - Водж. Всегда пишет по факту, четкая достоверная инфа. Еще бывают вбросы от "анонимных манагеров", но то по слухам и всякому такому, но через Смита точно никто не будет распространять что-то значимое.
Если Лейкерс уже колеблется выдавать ему крупный контракт летом или нет, не выйти играть за Бруклин в плей-офф чисто из мести - будет гигантской глупостью. Одно дело - политические взгляды, другое - нежелание соревноваться, играть в баскетбол и выполнять контрактные обязательства просто из дерьмового характера.