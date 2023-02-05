Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг готов пропустить остаток сезона»

По словам телеведущего ESPN Стивена Эй Смита, звездный разыгрывающий « » Кайри Ирвинг может пропустить оставшуюся часть сезона, если клуб не обменяет его.

«Кайри Ирвинг готов пропустить остаток сезона, если потребуется. Мне так сказали. Не знаю, верить ли в это, но так говорят», – заявил Смит в программе NBA Countdown.

Ирвинг на этой неделе попросил «Нетс» обменять его в другую команду перед дедлайном 9 февраля.

Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что, если просьба Ирвинга не будет удовлетворена, он «будет уважать действующий контракт и продолжит играть».

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?