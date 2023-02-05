Леброн Джеймс – о том, способен ли Ирвинг повысить шансы «Лейкерс» на титул: «Ответ очевиден»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Роб Пелинка Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Новым Орлеаном» (126:131) ответил на вопрос о том, способен ли разыгрывающий Кайри Ирвинг повысить шансы команды на чемпионский титул.

Ирвинг на этой неделе попросил «Нетс» обменять его в другую команду перед дедлайном 9 февраля.

«Касаемо Ирвинга, лучше задавайте вопросы Робу (Пелинке – прим. Sports.ru). Мы все возвращаемся в Лос-Анджелес, так что скоро вы увидите его. Пару недель назад я уже говорил, что не делаю заявлений от лица нашего офиса. Моя задача заключается в том, чтобы в любом составе вести команду к победе. Но вообще, когда мы говорим о таком игроке, как Кайри, ответ очевиден», – заявил Джеймс.

В 2016 году Джеймс и Ирвинг в составе «Кливленда» стали чемпионами НБА, остановив в финале «Голден Стэйт».

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

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6 комментариев

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RAFA_EL
если Месси(Ирвинг) от НБА перейдет в ЛАЛ,и Девис не сломается,то тут изи титул намечается.Такой лайнап не остановить
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armageddon123456
Ответ A. V.
Добро пожаловать в LA, Кайри!
В Клипперс?
+1
-2
-1
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A. V.
Добро пожаловать в LA, Кайри!
+1
-1
0
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Can
Держу телефон всегда включённым, что бы когда произошел обмен (на вестрбика) сразу набрать Кевина и посмотреть на его лицо
+9
0
+9
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Павел Степанов
Пальцы крестиком держу , лишь бы пришёл)
+4
-4
0
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ очевиден: нет.
+4
-8
-4
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