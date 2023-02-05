Леброн Джеймс – о том, способен ли Ирвинг повысить шансы «Лейкерс» на титул: «Ответ очевиден»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Новым Орлеаном» (126:131) ответил на вопрос о том, способен ли разыгрывающий Кайри Ирвинг повысить шансы команды на чемпионский титул.
Ирвинг на этой неделе попросил «Нетс» обменять его в другую команду перед дедлайном 9 февраля.
«Касаемо Ирвинга, лучше задавайте вопросы Робу (Пелинке – прим. Sports.ru). Мы все возвращаемся в Лос-Анджелес, так что скоро вы увидите его. Пару недель назад я уже говорил, что не делаю заявлений от лица нашего офиса. Моя задача заключается в том, чтобы в любом составе вести команду к победе. Но вообще, когда мы говорим о таком игроке, как Кайри, ответ очевиден», – заявил Джеймс.
В 2016 году Джеймс и Ирвинг в составе «Кливленда» стали чемпионами НБА, остановив в финале «Голден Стэйт».
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