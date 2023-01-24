Деннис Шредер узнал об обмене Хатимуры на Нанна, когда вел прямую трансляцию в сети
«Лейкерс» в понедельник официально провели обмен с «Уизардс», в результате которого состав команды пополнил форвард Руи Хатимура.
Разыгрывающий «озерников» Деннис Шредер узнал об обмене Хатимуры на Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда, когда вел прямую трансляцию в сети. Новость привела немецкого баскетболиста в замешательство.
«Мы выменяли Руи... черт, вот это да. На кого? Кендрик Нанн? Боже, пойду напишу Руи.
С ума сойти. НБА – это бизнес... Руи способен помочь нам», – произнес Шредер.
Логотип «Буллс» – единственный в НБА, не менявшийся с момента основания клуба. За него автор получил лишь халявные билеты
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