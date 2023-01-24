Деннис Шредер узнал об обмене Хатимуры на Нанна, когда вел прямую трансляцию в сети

Теги Лейкерс НБА Вашингтон видео Деннис Шредер Руи Хатимура Кендрик Нанн Баскетбол

«Лейкерс» в понедельник официально провели обмен с «Уизардс», в результате которого состав команды пополнил форвард Руи Хатимура.

Разыгрывающий «озерников» Деннис Шредер узнал об обмене Хатимуры на Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда, когда вел прямую трансляцию в сети. Новость привела немецкого баскетболиста в замешательство. 

«Мы выменяли Руи... черт, вот это да. На кого? Кендрик Нанн? Боже, пойду напишу Руи. 

С ума сойти. НБА – это бизнес... Руи способен помочь нам», – произнес Шредер.

Логотип «Буллс» – единственный в НБА, не менявшийся с момента основания клуба. За него автор получил лишь халявные билеты

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1 комментарий

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Виталий Попов
интересно..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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