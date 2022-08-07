НБА не объявляет календарь на сезон-2022/23 из-за возможных обменов звезд

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НБА объявит календарь на следующий сезон не раньше 15 августа.

По информации инсайдера НБА Марка Стейна, причиной задержки является наличие слухов о потенциальных обменах некоторых звездных игроков.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс», «Никс» и «Джаз» обсуждали крупный трехсторонний обмен с участием Расселла Уэстбрука и Донована Митчелла.

Звезды «Бруклина» Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг также могут покинуть команду в нынешнее межсезонье.

В прошлый раз календарь на сезон был объявлен 20 августа. Регулярный чемпионат-2022/23 начнется 18 октября.

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