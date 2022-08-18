Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг понимает, что лучший способ получить желаемый контракт — это провести очень хороший сезон»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что разыгрывающий настроен провести сезон-2022/23 в «Бруклине», и «Нетс» надеются сохранить нынешний состав команды.

«Я думаю, что Кайри Ирвинг настроен провести следующий сезон в «Бруклине». Очевидно, что из-за того, что он не подписал продление контракта, возник некоторый беспорядок. Кайри понимает, что лучший способ получить желаемый контракт в «Бруклине» или где-либо еще — это провести очень хороший сезон.

Насколько я могу судить, похоже, что Ирвинг и «Нетс» с нетерпением ждут встречи в тренировочном лагере. Будет ли там Кевин Дюрэнт, и каким будет его уровень вовлеченности — это большой вопрос. Но сейчас, я думаю, «Нетс» хотят вернуть эту команду и надеются, что Кевин Дюрэнт согласится», – сказал Уиндхорст в передаче Get Up.

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