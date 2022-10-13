Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг планирует перейти в «Лейкерс»

Известный спортивный эксперт заявил, что разыгрывающий не вернется в «Бруклин» после сезона-2022/23 и планирует перейти в .

«Вот и все. Это последний сезон Ирвинга и Дюрэнта вместе. Кайри не подпишет новый контракт с .

Кайри планирует перейти в «Лейкерс». Он пытался сделать это летом и пытается сделать это сейчас. Он знает, что ему нужно пережить этот сезон. Независимо от того, выиграют они или проиграют, Кайри уйдет из команды.

Конечно, если Джо Цай не передумает и не скажет: «Хорошо, вот тебе 250 миллионов долларов за четыре года». Очень сомневаюсь, что он это сделает», – сказал Смит.

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