«Клипперс», «Санз», «Никс» и «Уизардс» хотят пригласить Боба Майерса летом

Теги возможные переходы Голден Стэйт Клипперс Нью-Йорк Финикс НБА Вашингтон Боб Майерс Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» Боб Майерс по-прежнему не продлил соглашение с клубом, которое заканчивается летом.

По информации The Athletic, Майерс хочет стать одним из самых высокооплачиваемых руководителей в НБА. В данный момент функционер не входит в топ-5 по данному показателю.

Отмечается, что «Клипперс», «Финикс», «Нью-Йорк» и «Вашингтон» внимательно следят за ситуацией с Майерсом и хотят пригласить его в межсезонье.

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8 комментариев

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Evgeniy 72
Ответ Fungus_Amongus
В целом да, тоже не думаю, что менедмент ЛАК нуждается в обновлении. Косяков было не так уж много. Правда один косяк был очень большой и еще долго будет аукаться - за Джорджа очень сильно переплатили. Другое дело, что у менеджмента не было выбора в той ситуации. ЛАК не могли себе позволить упустить Кавая, а Кавай хотел перейти в ЛАК только с Джорджем. Прести это знал, потому выжал из Клипперс почти все, что только можно было. Поэтому не понятно стоит ли винить менеджеров за то, что отдали ШГА и рекордное количество пиков к тому же. Общий вектор развития команды все таки скорее Баллмер задает, чем менеджмент. Поэтому ЛАК не сливали в год, когда обменяли всех звезд, хотя Джерри Уэст очень хотел задрафтовать Дончича. Поэтому и перестройка была очень короткой, если это вообще можно назвать перестройкой. Поэтому и была поставлена цель подписать Кавая и как можно скорее вернуться в число контендеров. Менеджмент просто выполнял то, что хотелось владельцу. И в общем, то хорошо с этим справлялся. Не факт, что Майерс лучше бы справился. Последствия того в общем то катастрофического с точки зрения потери активов трейда ЛАК преодолевали достойно. Почти из ничего смогли собрать крепкий и очень глубокий состав. Другое дело, что это в основном ветераны, активов сильно больше не стало. И назначив Майерса они сами по себе не появятся, если не считать просто далекие пики, которые становятся доступны со временем.
Самое прикольное, что тот слив ГСВ ничего им не принёс, кроме боли в налогах. Уайзмен даже в GЛиге не может, и это просто плохой актив. Пул также плохой актив.
В это лето в ГСВ будет обсуждение, отдавать ли кучу пиков с Уайзменом и Пулом, а также Томпсоном, и так будет до дедлайна, если летом не решат вопрос. Прям как у Лейкерс...
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Fungus_Amongus
Ответ Evgeniy 72
К чему тут Клипперс, они страдают от травм звёзд, но никак не из за плохих обменов. Идеальный менеджмент, но подвержен обстоятельствам. Майерс не сможет лучше трейдить, там и без него ограбили Портленд в прошлом сезоне. В Кливленд он как влитой войдёт, есть что менять к лучшему, и потанцевал соответственно неплохой уже.
В целом да, тоже не думаю, что менедмент ЛАК нуждается в обновлении. Косяков было не так уж много. Правда один косяк был очень большой и еще долго будет аукаться - за Джорджа очень сильно переплатили. Другое дело, что у менеджмента не было выбора в той ситуации. ЛАК не могли себе позволить упустить Кавая, а Кавай хотел перейти в ЛАК только с Джорджем. Прести это знал, потому выжал из Клипперс почти все, что только можно было. Поэтому не понятно стоит ли винить менеджеров за то, что отдали ШГА и рекордное количество пиков к тому же. Общий вектор развития команды все таки скорее Баллмер задает, чем менеджмент. Поэтому ЛАК не сливали в год, когда обменяли всех звезд, хотя Джерри Уэст очень хотел задрафтовать Дончича. Поэтому и перестройка была очень короткой, если это вообще можно назвать перестройкой. Поэтому и была поставлена цель подписать Кавая и как можно скорее вернуться в число контендеров. Менеджмент просто выполнял то, что хотелось владельцу. И в общем, то хорошо с этим справлялся. Не факт, что Майерс лучше бы справился. Последствия того в общем то катастрофического с точки зрения потери активов трейда ЛАК преодолевали достойно. Почти из ничего смогли собрать крепкий и очень глубокий состав. Другое дело, что это в основном ветераны, активов сильно больше не стало. И назначив Майерса они сами по себе не появятся, если не считать просто далекие пики, которые становятся доступны со временем.
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Evgeniy 72
К чему тут Клипперс, они страдают от травм звёзд, но никак не из за плохих обменов. Идеальный менеджмент, но подвержен обстоятельствам. Майерс не сможет лучше трейдить, там и без него ограбили Портленд в прошлом сезоне.
В Кливленд он как влитой войдёт, есть что менять к лучшему, и потанцевал соответственно неплохой уже.
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Дмитрий Сологубов
Лос Анджелес прекрасно подходит этому респектабельному джентльмену.К тому же рядом с его сегодняшним местом работы, один дивизион.Балмер не скупиться на зарплату и на звёзд.Вообщем, в Клипперс все условия для реализации далеко-идущих планов.
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Марсель Объелся
В Вашингтоне было бы интересно увидеть
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Goddemic
Ответ Tim Timson
Думаю не уйдет года три минимум. Окно чемпионское не закрыто)
ему-то что от этого. Сейчас он на пике стоимости, а настоящие сложности с платёжкой начнутся со следующего года. Что делать с Грином, Томпсоном? Вдруг Майерс не хочет об этом думать (тут ведь легко принять неверное решение). А на стороне и денег больше дадут.
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дмытрык
Майерса Леонарда они не хотят пригласить?
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-2
+6
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Tim Timson
Думаю не уйдет года три минимум. Окно чемпионское не закрыто)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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