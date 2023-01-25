Президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» по-прежнему не продлил соглашение с клубом, которое заканчивается летом.

По информации The Athletic, Майерс хочет стать одним из самых высокооплачиваемых руководителей в НБА. В данный момент функционер не входит в топ-5 по данному показателю.

Отмечается, что « », « », « » и « » внимательно следят за ситуацией с Майерсом и хотят пригласить его в межсезонье.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы