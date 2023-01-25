«Клипперс», «Санз», «Никс» и «Уизардс» хотят пригласить Боба Майерса летом
Президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» Боб Майерс по-прежнему не продлил соглашение с клубом, которое заканчивается летом.
По информации The Athletic, Майерс хочет стать одним из самых высокооплачиваемых руководителей в НБА. В данный момент функционер не входит в топ-5 по данному показателю.
Отмечается, что «Клипперс», «Финикс», «Нью-Йорк» и «Вашингтон» внимательно следят за ситуацией с Майерсом и хотят пригласить его в межсезонье.
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