Леброн Джеймс – о 1-м месте по очкам в НБА: «Один из величайших рекордов во всем спорте»

Форвард «Лейкерс» набрал 26 очков в победном матче с «Индианой» (112:111) и приблизился к рекорду знаменитого центрового по очкам за карьеру в НБА (38 387).

На счету Джеймсу теперь 38 325 очков, он в 63 очках от того, чтобы превзойти Карима.

«Это один из величайших рекордов во всем спорте. Как рекорд по хоумранам в бейсболе. Это один из тех рекордов, про которые вы думаете, что они никогда не будут побиты. Вы смотрите на парней вроде Хэнка Аарона, которые так давно удерживают пальму первенства. Но потом вы начинаете делать свое дело и постепенно подниматься все выше. И появляется мысль: «О, а ведь это и правда может случиться».

Это классная вещь в спорте. Интересно наблюдать за парнями, которые гонялись за всеми этими рекордами», – заявил Джеймс.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»