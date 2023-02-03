Леброн Джеймс – о 1-м месте по очкам в НБА: «Один из величайших рекордов во всем спорте»

Теги Леброн Джеймс Индиана Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 26 очков в победном матче с «Индианой» (112:111) и приблизился к рекорду знаменитого центрового Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру в НБА (38 387).

На счету Джеймсу теперь 38 325 очков, он в 63 очках от того, чтобы превзойти Карима.

«Это один из величайших рекордов во всем спорте. Как рекорд по хоумранам в бейсболе. Это один из тех рекордов, про которые вы думаете, что они никогда не будут побиты. Вы смотрите на парней вроде Хэнка Аарона, которые так давно удерживают пальму первенства. Но потом вы начинаете делать свое дело и постепенно подниматься все выше. И появляется мысль: «О, а ведь это и правда может случиться».

Это классная вещь в спорте. Интересно наблюдать за парнями, которые гонялись за всеми этими рекордами», – заявил Джеймс.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рокко Сиффредди
Ответ SiberMK
Скорее всего побьет рекорд на площадке одного из главного соперника в карьере ГСВ, Чейз центр будет домом рекорда Лебы
если так, то чейз центр озолотится на этом матче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SiberMK
Скорее всего побьет рекорд на площадке одного из главного соперника в карьере ГСВ, Чейз центр будет домом рекорда Лебы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Light Yagami
Ответ Дмитрий
Один из величайших рекордов в спорте! И один из самых кривых, крабовых, однообразных и не эстетичных по исполнению. Следить за игрой Леброна полная скукота. Усыпляющее однообразие. Просто посмотрел счет и норм. Эстетика спорта, fly motion, movement! Вот главное, цифры вторичны!
Есть такое, да. Но, почему-то предъявляют за это только Леброну. Эмбиид, Яннис, Данчич, Ёкич (только ассисты зрелищные) – все незрилищные игроки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
Казалось бы, при чём тут бейсбол?...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Один из величайших рекордов в спорте! И один из самых кривых, крабовых, однообразных и не эстетичных по исполнению. Следить за игрой Леброна полная скукота. Усыпляющее однообразие. Просто посмотрел счет и норм. Эстетика спорта, fly motion, movement! Вот главное, цифры вторичны!
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xamer 9
Минувшей ночью Леброну не хватило 1 очка (26/7/7), чтобы выдать средние показатели по карьере (27/7/7)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bunakin
Ха! А про Карима не слова, бейсбол зачем то приплел, не очень у них отношения видимо, ну в целом это и не новость)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий