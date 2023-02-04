Сергей Елевич – о приближении Леброна к рекорду НБА по очкам: «Он очень режимный парень, который следит за собой»
Заслуженный тренер России Сергей Елевич рассказал, какие качества помогли форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу приблизиться к рекорду Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА.
«Он очень режимный парень, который следит за собой. Думаю, что это внутреннее состояние самого игрока, который хочет играть и показывать тот баскетбол, который от него ждут», – заявил Елевич.
38-летний Джеймс отстает от лидирующего в НБА по результативности Абдул-Джаббара на 63 очка.
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