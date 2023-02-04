Сергей Елевич – о приближении Леброна к рекорду НБА по очкам: «Он очень режимный парень, который следит за собой»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич рассказал, какие качества помогли форварду «Лейкерс» приблизиться к рекорду по набранным очкам в НБА.

«Он очень режимный парень, который следит за собой. Думаю, что это внутреннее состояние самого игрока, который хочет играть и показывать тот баскетбол, который от него ждут», – заявил Елевич.

38-летний Джеймс отстает от лидирующего в НБА по результативности Абдул-Джаббара на 63 очка.

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»