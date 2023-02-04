Бен Симмонс поужинал с актрисой Эйсой Гонсалес

Разыгрывающий « » поужинал с известной мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. В СМИ фигурируют слухи об их отношениях.

Симмонс и Гонсалес были замечены вместе в одном из ресторанов Нью-Йорка, где они провели вечер в компании друзей. Как сообщает издание Daily Mail, после этого пара совершила прогулку и выглядела счастливой.

В августе 2022 года Бен Симмонс расторг помолвку с британской телеведущей Майей Джамой. Гонсалес в 2016 году приписывали отношения с Криштиану Роналду.

Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!