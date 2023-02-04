Бен Симмонс поужинал с актрисой Эйсой Гонсалес

Теги светская хроника Криштиану Роналду Бруклин НБА фото Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс поужинал с известной мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. В СМИ фигурируют слухи об их отношениях.

Симмонс и Гонсалес были замечены вместе в одном из ресторанов Нью-Йорка, где они провели вечер в компании друзей. Как сообщает издание Daily Mail, после этого пара совершила прогулку и выглядела счастливой.

В августе 2022 года Бен Симмонс расторг помолвку с британской телеведущей Майей Джамой. Гонсалес в 2016 году приписывали отношения с Криштиану Роналду.

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8 комментариев

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ReneHoseman
Ответ banderos
Что за ехидный лепрекон на заднем плане))
Папарацци?
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Назар Игорь
Она счастлива, он чем-то озабочен.
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Алексей Водонос
Вот это настоящая баскетбольная новость! Куда там Ирвингу с его трейдом.
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+2
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Roman Boroveev
Потом у него спина заболела и вообще хандра напала...
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banderos
Что за ехидный лепрекон на заднем плане))
+3
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+3
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олси
Так вот почему он у бывшей кольцо отжал . Очень находчивый чел .
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Mr.BadGuy
Она знает что его нынешний контракт скорее всего последний? Дальше минималки, и австралийская лига
+9
-1
+8
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Bashibuzuck
А чё ели то? Держите в курсе
+9
0
+9
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