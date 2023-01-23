Бен Симмонс потребовал у бывшей невесты вернуть кольцо стоимостью 1 миллион долларов
Защитник «Нетс» Бен Симмонс рассчитывает, что бывшая невеста Майя Джама вернет ему подаренное помолвочное кольцо стоимостью 1 миллион долларов.
Бен отправил Джаме официальный юридический запрос на возврат драгоценности.
Представители телеведущей отреагировали на действия баскетболиста НБА. Отмечается, что девушка была удивлена, получив письмо с требованием.
«Это был первый раз, когда Бен попросил ее вернуть кольцо. Важно внести ясность и сказать, что она никогда не отказывалась вернуть его», – говорится в заявлении представителя Джамы.
Симмонс и Джама объявили об отказе от намерения вступить в брак в августе. В качестве причины было названо несовпадение графиков, в результате которого ведущая и баскетболист редко виделись друг с другом.
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Я вас спрашивал, вы бы так же поступили в его положении? а вы пустились в рассуждения...
Правда есть момент если он дарит семейную драгоценность, то в праве требовать возврат.
- А кто мне девственность вернёт??
выглядит так будто захомячила, ожидая неприятного для игрока вопроса со стороны его адвокатов. расчёт был на то, что он на это не решится.
Впрочем я в этих богатых делах ничего не понимаю.