Бен Симмонс потребовал у бывшей невесты вернуть кольцо стоимостью 1 миллион долларов

Теги светская хроника Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Нетс» Бен Симмонс рассчитывает, что бывшая невеста Майя Джама вернет ему подаренное помолвочное кольцо стоимостью 1 миллион долларов.

Бен отправил Джаме официальный юридический запрос на возврат драгоценности.

Представители телеведущей отреагировали на действия баскетболиста НБА. Отмечается, что девушка была удивлена, получив письмо с требованием.

«Это был первый раз, когда Бен попросил ее вернуть кольцо. Важно внести ясность и сказать, что она никогда не отказывалась вернуть его», – говорится в заявлении представителя Джамы.

Симмонс и Джама объявили об отказе от намерения вступить в брак в августе. В качестве причины было названо несовпадение графиков, в результате которого ведущая и баскетболист редко виделись друг с другом.

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40 комментариев

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evgen98
Ответ Can
еще и на бычке, ясно
Заключение какое то сделал? диагноз типа)
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Can
Ответ evgen98
Живу себе в мире стереотипов и не парюсь. А ты чё психолог?
еще и на бычке, ясно
0
0
0
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evgen98
Ответ Can
не парься чел живет в мире стереотипов
Живу себе в мире стереотипов и не парюсь. А ты чё психолог?
0
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-2
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evgen98
Ответ mqh9pzrxgf
Малодушия? Кольцо за Лям баксов? Люди мебель после развода забирают. А тут кольцо за лям) более того чтоб такие выводы делать надо бы узнать причину расставания) вдруг она изменила, это я не утверждаю это, просто вдруг если, тогда он должен был еще кольцо оставить ей что ли? Может еще дом купить с машиной, чтоб не быть малодушным
Человек получает 35 лимонов в год. 1/35 его зарплаты за год. По-моему жмот, очевидно. Малодушный жмот.

Подарки разве забирают? как бы вы отнеслись к человеку, который бы забирал у вас свои подарки через суд? ..овно, оно и есть...

В новости написано почему они разошлись. Давайте исходить из этого. Зачем выдумывать про измены? Вы же свечку не держали?

После развода, нормальные мужики и квартиры с машинами оставляют, особенно в семьях с детьми, а есть такие, что прячутся как подонки, не хотят платить ничтожные алименты своим же детям. Зачем мешать всё в кучу? и вообще заводить эту тему?

Я вас спрашивал, вы бы так же поступили в его положении? а вы пустились в рассуждения...
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-3
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Ал Б
Ответ AnTikVar
А кто мне девственность вернёт?(с) Утомленные солнцем
а была ли она, на момент их соития?
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AnTikVar
А кто мне девственность вернёт?(с) Утомленные солнцем
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mqh9pzrxgf
Ответ evgen98
А это по вашему не признак малодушия? вы бы так же поступили?
Малодушия? Кольцо за Лям баксов? Люди мебель после развода забирают. А тут кольцо за лям) более того чтоб такие выводы делать надо бы узнать причину расставания) вдруг она изменила, это я не утверждаю это, просто вдруг если, тогда он должен был еще кольцо оставить ей что ли? Может еще дом купить с машиной, чтоб не быть малодушным
+11
-1
+10
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Unwar25
Ответ Дмитрий Куркаев
Ну как бы вряд ли. Бен, видимо, не знаком с подарком как концепцией: они не предполагают возвращения после расставания 😂
Подарки и помолвочное кольцо это немного разные вещи. Помолвка это по сути договор о будущей свадьбе, который закрепляется кольцом. Если помолвка расторгнута (обоюдно или по желанию девушки), то и кольцо возвращается.
+8
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+8
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Павел Егоров
Ответ Dmitry Orlov
Я думал у Бена аллергия на любое "кольцо"
Бомбический комментарий, красава
+4
-2
+2
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NickG
и коробочку тоже?)
+1
0
+1
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Wrister-Killer
Забавная логика у некоторых. Помолвочное кольцо - это помолвочный подарок так-то, а не просто подарок, он несет в себе определенные условия. Расторжение помолвки как бы имеет определенные последствия, не только ввиде окончания отношений, но и материальные, даже если это не оформлено на бумаге - это элементарная порядочность. Или тогда давайте упраздним раздел имущества. Ведь некрасиво требовать с мужа часть его имущества, пусть он и нажил его в браке с женщиной. Или это только в одну сторону работает? Я не фанат Симмонса, он самый переоцененный игрок со времен..хз..Эндрю Байнэма наверно, но он здесь прав. Миллион долларов - это не деньги разве что меркам Безоса/Маска. Остальные эту сумму почувствуют.
+16
-2
+14
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Evgeniy 72
Ответ Дмитрий Куркаев
Ну как бы вряд ли. Бен, видимо, не знаком с подарком как концепцией: они не предполагают возвращения после расставания 😂
При разрыве помолвки - возврат кольца обычная практика, даже если бывший жених просит оставить на память. Возможно она и хотела вернуть лично, но не удалось пересечься, почте такой дорогой сувенир доверять не хочется. Или она хочет, чтобы Бен лично приехал и забрал кольцо. Ведь очень даже вероятно, что они разорвали помолвку по телефону, и больше не встречались, а ювелирку по безналу не переведёшь.
+6
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+6
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Can
Ответ mqh9pzrxgf
Это почему? Потому что потребовал кольцо назад?
не парься чел живет в мире стереотипов
+9
-1
+8
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ПП ПП
:) А про налоги - никто из Вас не подумал? В этой стране всё делается по советам юристов.
0
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0
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Сергей Ёлкин
а в американских фильмах его всегда бросают, чтобы за»бался искать, хе-хе
+2
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+2
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Виталий Мучаев
Ответ GarbaXosa
Ну за лям долларов концепция должна меняться
Сумма не важна, важен принцип.
Правда есть момент если он дарит семейную драгоценность, то в праве требовать возврат.
+1
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Сергей Орлов
- Верни мне все мои подарки!
- А кто мне девственность вернёт??
+7
-3
+4
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Nightblackwolf
Не совпадение графиков... Опять Бен не попал..
0
-1
-1
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quznez
совсем неоправдывая Беню, но разве девушка не должна сама по-бырому отдать кольцо, если помолвка рассторгнута?
выглядит так будто захомячила, ожидая неприятного для игрока вопроса со стороны его адвокатов. расчёт был на то, что он на это не решится.
+20
-2
+18
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evgen98
Ответ mqh9pzrxgf
Это почему? Потому что потребовал кольцо назад?
Комментарий скрыт
+4
-15
-11
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Алексей Никишин
Ответ GarbaXosa
Ну за лям долларов концепция должна меняться
Ну Беню никто и не заставлял брать кольцо за лям. Пошёл бы санлайт да купил любое какое не жалко
+3
0
+3
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Сергей Пузанков
Кольцо, наверное, помолвочное, а не обручальное?
0
-2
-2
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GarbaXosa
Ответ Дмитрий Куркаев
Ну как бы вряд ли. Бен, видимо, не знаком с подарком как концепцией: они не предполагают возвращения после расставания 😂
Ну за лям долларов концепция должна меняться
+3
-3
0
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олси
настоящий мужик .только бракованный
+6
-4
+2
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Денис Храпунов
Все таки это не просто кольцо, это обручальное кольцо, и если брака не случилось, просьба его вернуть звучит даже логично.
Впрочем я в этих богатых делах ничего не понимаю.
+12
-7
+5
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