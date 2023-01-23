Защитник «Нетс» рассчитывает, что бывшая невеста Майя Джама вернет ему подаренное помолвочное кольцо стоимостью 1 миллион долларов.

Бен отправил Джаме официальный юридический запрос на возврат драгоценности.

Представители телеведущей отреагировали на действия баскетболиста НБА. Отмечается, что девушка была удивлена, получив письмо с требованием.

«Это был первый раз, когда Бен попросил ее вернуть кольцо. Важно внести ясность и сказать, что она никогда не отказывалась вернуть его», – говорится в заявлении представителя Джамы.

Симмонс и Джама объявили об отказе от намерения вступить в брак в августе. В качестве причины было названо несовпадение графиков, в результате которого ведущая и баскетболист редко виделись друг с другом.

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