Бен Симмонс и британская телеведущая Майя Джама разорвали помолвку

Разыгрывающий «Нетс» и британская телеведущая Майя Джама разорвали помолвку.

Симмонс начал встречаться с Джамой в мае 2021 года. Пара провела Рождество в особняке звезды НБА в штате Нью-Джерси. После этого Бен и Майя решились на кардинальные перемены в своей жизни и планировали заключить брак.

Отношения ухудшились из-за пребывания Симмонса и Джамы в разных странах и сильной занятости баскетболиста и телеведущей.

«Для них это было тяжелое решение. Они заботились друг о друге, они делали все, что могли, но постепенно осознали, что живут в двух разных мирах. Бен и Майя поняли, что у них просто нет времени, которое они рассчитывали посвятить этим отношениям», – рассказал источник The Post.

Симмонс в межсезонье-2022 успешно восстанавливается после операции на спине. Ожидается, что в новом розыгрыше НБА он вернется на площадку после полностью пропущенного сезона-21/22.

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