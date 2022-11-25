В прошлом сезоне Бену Симмонсу пришлось перейти к анонимной благотворительности. От его помощи могли отказаться из-за конфликта с «Сиксерс»

По ходу прошлого сезона экс-защитнику «Сиксерс» Бену Симмонсу пришлось перейти к анонимной благотворительной деятельности в Филадельфии.

Представители Симмонса опасались, что из-за конфликта с клубом от помощи австралийца могут отказаться.

По словам сестры баскетболисты Мелиссы Симмонс, такие случаи имели место.

«По ходу прошлого сезона он был вынужден продолжить свою деятельность анонимно. Мы немного беспокоились, что люди в Филадельфии могут отказаться носить условное пальто, если узнают, что оно от Бена Симмонса.

Несколько детей даже отказались от стипендий, потому что они были связаны с именем Бена. Это было душераздирающе», – рассказала сестра Симмонса.

В феврале обменяла Симмонса в .

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