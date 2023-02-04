«Панатинаикос» подаст официальный протест на судейство в матче Евролиги с «Басконией»

«Панатинаикос» подаст официальный протест на судейство в матче с «Басконией» (90:95).

Судьи – Матей Болтаузер, Томислав Хордов и Томаш Травицки – приняли несколько спорных решений по ходу встречи. « » имеет серьезные претензии к арбитрам и попробует разрешить ситуацию на уровне руководства Евролиги.

Наибольшее недовольство «Пао» вызвал эпизод в середине четвертой четверти. Дуэйн Бэйкон забросил 3-очковый, сократив отставание греческого клуба до восьми очков (75:83), но позже после просмотра судьями видеоповтора попадание было отменено.

Рефери наказали неспортивным фолом за эпизод с Ваней Маринковичем, который состоялся перед 3-очковым Бэйкона.

Маринкович реализовал два штрафных броска, счет стал 85:72 в пользу «Басконии». Вместо «-8» греки получили 13-очковое отставание.

«Панатинаикос» настаивает на том, что перед броском Бэйкона не было ни фола, ни свистка, поэтому судьи должны были засчитать 3-очковый и не могли смотреть повтор на предмет фола Григониса против Маринковича.

«Пао» делит 15-17-е месте в таблице Евролиги с результатом 8-15.

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