«Панатинаикос» подаст официальный протест на судейство в матче Евролиги с «Басконией»
«Панатинаикос» подаст официальный протест на судейство в матче Евролиги с «Басконией» (90:95).
Судьи – Матей Болтаузер, Томислав Хордов и Томаш Травицки – приняли несколько спорных решений по ходу встречи. «Панатинаикос» имеет серьезные претензии к арбитрам и попробует разрешить ситуацию на уровне руководства Евролиги.
Наибольшее недовольство «Пао» вызвал эпизод в середине четвертой четверти. Дуэйн Бэйкон забросил 3-очковый, сократив отставание греческого клуба до восьми очков (75:83), но позже после просмотра судьями видеоповтора попадание было отменено.
Рефери наказали Марюса Григониса неспортивным фолом за эпизод с Ваней Маринковичем, который состоялся перед 3-очковым Бэйкона.
Маринкович реализовал два штрафных броска, счет стал 85:72 в пользу «Басконии». Вместо «-8» греки получили 13-очковое отставание.
«Панатинаикос» настаивает на том, что перед броском Бэйкона не было ни фола, ни свистка, поэтому судьи должны были засчитать 3-очковый и не могли смотреть повтор на предмет фола Григониса против Маринковича.
«Пао» делит 15-17-е месте в таблице Евролиги с результатом 8-15.
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