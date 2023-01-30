Маркус Ховард рискует пропустить ближайшие матчи Евролиги из-за травмы голеностопа

Разыгрывающий «Басконии» Маркус Ховард может пропустить ближайшие матчи из-за травмы голеностопа.

Ховард получил повреждение в игре чемпионата Испании с «Мурсией» (87:80), в которой провел на площадке всего несколько минут.

Участие Маркуса во встречах с « » (вторник) и « » (пятница) находится под вопросом.

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