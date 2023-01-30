Маркус Ховард рискует пропустить ближайшие матчи Евролиги из-за травмы голеностопа
Разыгрывающий «Басконии» Маркус Ховард может пропустить ближайшие матчи Евролиги из-за травмы голеностопа.
Ховард получил повреждение в игре чемпионата Испании с «Мурсией» (87:80), в которой провел на площадке всего несколько минут.
Участие Маркуса во встречах с «Миланом» (вторник) и «Панатинаикосом» (пятница) находится под вопросом.
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