Маркус Ховард рискует пропустить ближайшие матчи Евролиги из-за травмы голеностопа

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Разыгрывающий «Басконии» Маркус Ховард может пропустить ближайшие матчи Евролиги из-за травмы голеностопа.

Ховард получил повреждение в игре чемпионата Испании с «Мурсией» (87:80), в которой провел на площадке всего несколько минут.

Участие Маркуса во встречах с «Миланом» (вторник) и «Панатинаикосом» (пятница) находится под вопросом. 

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