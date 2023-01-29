225 очков в матче «Басконии» с «Анадолу Эфесом» – 2-й результат в истории Евролиги

В матче 21-го тура Евролиги-2022/23 между «Басконией» и « » (114:111) было установлено несколько впечатляющих достижений.

Команды набрали 225 очков в сумме – это лучший результат в нынешнем сезоне Евролиги и 2-й в истории турнира. Рекорд (232 очка) был установлен в 2004 году во встрече « » с « » (114:118).

«Анадолу Эфес» повторил клубный рекорд по количеству очков в матчах против «Басконии». В 2021 году турецкая команда также набрала 111 очков и одержала победу в овертайме.

Защитник «Басконии» установил новый клубный рекорд по количеству передач в одной игре (16). Этот результат стал лучшим в нынешнем сезоне и вошел в топ-10 за всю историю турнира.

Испанская команда повторила свой рекорд по ассистам за матч (31). Мэтт Костелло обновил личный рекорд по количеству очков за игру (33), а Рокас Гедрайтис – по количеству подборов за игру (18).

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