Кевон Харрис: «Бамба просто сказал Риверсу, что он больше не в школьной команде»

Теги Миннесота Орландо НБА Остин Риверс Мо Бамба Кевон Харрис Баскетбол

Защитник «Мэджик» Кевон Харрис рассказал, из-за чего началась драка между его одноклубником Мо Бамбой и игроком «Миннесоты» Остином Риверсом.

За полторы минуты до завершения третьей четверти Риверс после неточного 3-очкового оказался рядом со скамейкой «Орландо», случилась словесная перепалка. В какой-то момент находившийся в запасе Бамба вскочил со своего места и набросился на соперника. Вскоре завязалась потасовка с участием нескольких баскетболистов.

«Бамба просто сказал Риверсу, что он больше не в школьной команде, вот и все», – заявил Харрис.

Риверс во время послематчевой пресс-конференции также заявил, что причиной конфронтации стали прозвучавшие в его адрес слова, но не стал уточнять детали.

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