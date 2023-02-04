Остин Риверс: «После броска со скамейки «Мэджик» прозвучали слова в мой адрес. Я не позволю проявлять к себе неуважение»
Защитник «Миннесоты» Остин Риверс высказался по поводу драки с центровым «Орландо» Мо Бамбой во время послематчевой пресс-конференции.
«Я бросал из-за дуги, это был хороший бросок, но неточный. После этого я услышал слова в свой адрес с их скамейки. И это был уже не первый раз, когда что-то говорилось. Не будем вдаваться в подробности произнесенного. Я не пытаюсь вести себя как агрессор, тафгай, но и не позволю проявлять к себе неуважение.
Расстроен из-за того, что так вышло, что не доиграл матч, подвел команду. Вместе со мной удалили еще двух важных игроков. Я переживаю.
Во всем этом нет ничего хорошего и забавного. Мне стыдно... Я мог попасть ему рукой так, что получил бы перелом и выбыл до конца сезона...» – заявил Риверс.
Остин также высказался по поводу продолжения конфликта в подтрибунном помещении.
«Он вроде как пытался напасть на меня, что-то такое. Но кого это волнует. Буду честен с вами. Он позволил парню ростом 193 сантиметра (Джейлен Саггс – прим. Sports.ru) оттащить себя в сторону и отвести в раздевалку. Не уверен, насколько серьезными были его угрозы», – сказал Риверс.
Редкая драка в НБА: Митчелл не сдержался после удара в пах. А фанатов впечатлил тренер «Мемфиса», в борцовском броске сваливший своего же
Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?
Комментарии