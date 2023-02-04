Разыгрывающий « » устроил перепалку в соцсетях с друзьями товарища по команде .

Хайлэнд недавно пожаловался на недостаток игрового времени. У Мюррэя вскоре появился пост: «Не надо жаловаться, если не проделал необходимую работу».

Люди из окружения Хайлэнда посчитали, что сообщение адресовано запасному плеймейкеру лидирующих на Западе «Наггетс». Мюррэя в ответ назвали «отстойным одноклубником».

Также с помощью ругательных слов было написано, что Джамал возомнил о себе слишком много, только один раз за карьеру удачно сыграв в плей-офф.

«Вы делаете выводы быстрее, чем женщины😂», – написал в ответ Мюррэй.

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