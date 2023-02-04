Джамал Мюррэй устроил перепалку в соцсетях с друзьями Боунса Хайлэнда

Теги Денвер НБА соцсети Джамал Мюррэй Боунс Хайлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй устроил перепалку в соцсетях с друзьями товарища по команде Боунса Хайлэнда.

Хайлэнд недавно пожаловался на недостаток игрового времени. У Мюррэя вскоре появился пост: «Не надо жаловаться, если не проделал необходимую работу».

Люди из окружения Хайлэнда посчитали, что сообщение адресовано запасному плеймейкеру лидирующих на Западе «Наггетс». Мюррэя в ответ назвали «отстойным одноклубником».

Также с помощью ругательных слов было написано, что Джамал возомнил о себе слишком много, только один раз за карьеру удачно сыграв в плей-офф.

«Вы делаете выводы быстрее, чем женщины😂», – написал в ответ Мюррэй.

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2 комментария

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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ LBJ236
Пошла жара, все в лиге, как с цепи сорвались
Это как в фильме «Судная ночь», где в один прекрасный (нет) день всем все дозволено бывает, вплоть до убийств
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LBJ236
Пошла жара, все в лиге, как с цепи сорвались
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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