У Боунса Хайлэнда возникли разногласия с тренерами «Денвера»

Теги возможные переходы Денвер Миннесота НБА Тим Коннелли Боунс Хайлэнд Баскетбол

У защитника «Денвера» Боунса Хайлэнда возникли разногласия с тренерским штабом команды, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Хайлэнд хочет получать больше игрового времени, но у тренеров «Наггетс» есть опасения по поводу оборонительных способностей игрока. Это стало причиной того, клуб выставил защитника на рынок обменов.

Одной из команд, заинтересованных в приобретении Хайлэнда, стала «Миннесота». Президент «Тимбервулвс» Тим Коннелли выбрал Хайлэнда на драфте, будучи руководителем «Денвера».

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1 комментарий

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Pupo Nuggets
Его давно за плохую защиту критикуют, неудивительно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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