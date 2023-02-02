У Боунса Хайлэнда возникли разногласия с тренерами «Денвера»

У защитника «Денвера» возникли разногласия с тренерским штабом команды, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Хайлэнд хочет получать больше игрового времени, но у тренеров «Наггетс» есть опасения по поводу оборонительных способностей игрока. Это стало причиной того, клуб выставил защитника на рынок обменов.

Одной из команд, заинтересованных в приобретении Хайлэнда, стала « ». Президент «Тимбервулвс» Тим Коннелли выбрал Хайлэнда на драфте, будучи руководителем «Денвера».

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