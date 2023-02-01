Боунс Хайлэнд – про слухи об обмене: «Мне все равно. Будь, что будет»

Защитник « » прокомментировал слухи о своем возможном обмене в другую команду.

«Мне все равно. Меня это совсем не беспокоит. Не обращаю на это внимания. Будь, что будет. Я знаю, что со мной Бог. Мне все равно.

Нет, я не говорил ни с кем в руководстве об этих слухах, я просто продолжаю работать день за днем. Будь, что будет. Я в Божьих руках, что бы ни случилось. Я в порядке, несмотря ни на что. Мне действительно все равно», – сказал Хайлэнд.

Во вторник Хайлэнд удалил из своей биографии в твиттере надпись «разыгрывающий «Наггетс», но позже вернул ее.