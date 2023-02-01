Боунс Хайлэнд – про слухи об обмене: «Мне все равно. Будь, что будет»

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Защитник «Денвера» Боунс Хайлэнд прокомментировал слухи о своем возможном обмене в другую команду.

«Мне все равно. Меня это совсем не беспокоит. Не обращаю на это внимания. Будь, что будет. Я знаю, что со мной Бог. Мне все равно.

Нет, я не говорил ни с кем в руководстве об этих слухах, я просто продолжаю работать день за днем. Будь, что будет. Я в Божьих руках, что бы ни случилось. Я в порядке, несмотря ни на что. Мне действительно все равно», – сказал Хайлэнд.

Во вторник Хайлэнд удалил из своей биографии в твиттере надпись «разыгрывающий «Наггетс», но позже вернул ее.

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2 комментария

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Алексей Иванов
Судя по тому, как он играет, тут тоже самое можно сказать "Мне все равно. Будь, что будет." Партнеров в отличных позициях вообще не замечает, просто как баран прет, броски из самых невыгодных мест. Игрок не для нынешнего Денвера, это точно.
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Nuteruoli
Похоже всё-таки обменяют. Говорят сам обиду затаил, Мэлоун больше требовать начал, а не только бегать и бросать откуда хочешь, в раздевалке конфликт есть, даже с такими добряками как Джордан, Смит, Грин сумел поссориться.
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