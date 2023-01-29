Кайл Кузма – о Леброне: «Парни, которые самоотверженно проходят под кольцо, ничего не получают»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Вашингтон судьи соцсети Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма поддержал звезду «Лейкерс» Леброна Джеймса после того, как в концовке матча с «Бостоном» (121:125 ОТ) судьи пропустили на нем очевидный фол.

«Я этого не понимаю. Я прохожу под кольцо не меньше остальных игроков лиги, которые совершают двузначное количество штрафных бросков за матч», – заявил Джеймс после игры.

Кузма опубликовал пост с цитатой Джеймса в соцсетях и прокомментировал высказывание бывшего одноклубника.

«Согласен. Парни, которые симулируют и играют мягко, попадают на линию по 8-9 раз за матч. А парни, которые самоотверженно проходят под кольцо, играют жестко, ничего не получают», – написал Кузма.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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4 комментария

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ЮАГ
Сразу вспомнились "самоотверженные проходы" ничего не получающего Моранта...)
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0
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Lost
Леброн в топ 5 игроков лиге по набору очков из краски. И далеко за топ 20 по количеству пробиваемых штрафных среди игроков набирающих очки из краски.
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-5
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Fogiii
Отсылка на кричащего симулянта семифутера с восточного побережья
+3
0
+3
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Вадим Дзахоев
Все по делу. Обидно за Лейкерс. Если бы не судьи, которые только за последние недели три несколько раз хоронили озёрников в концовках встреч, ЛАЛ были бы уже минимум в зоне плей-ин
+6
-3
+3
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