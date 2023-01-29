Кайл Кузма – о Леброне: «Парни, которые самоотверженно проходят под кольцо, ничего не получают»
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма поддержал звезду «Лейкерс» Леброна Джеймса после того, как в концовке матча с «Бостоном» (121:125 ОТ) судьи пропустили на нем очевидный фол.
«Я этого не понимаю. Я прохожу под кольцо не меньше остальных игроков лиги, которые совершают двузначное количество штрафных бросков за матч», – заявил Джеймс после игры.
Кузма опубликовал пост с цитатой Джеймса в соцсетях и прокомментировал высказывание бывшего одноклубника.
«Согласен. Парни, которые симулируют и играют мягко, попадают на линию по 8-9 раз за матч. А парни, которые самоотверженно проходят под кольцо, играют жестко, ничего не получают», – написал Кузма.
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