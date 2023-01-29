Кайл Кузма – о Леброне: «Парни, которые самоотверженно проходят под кольцо, ничего не получают»

Форвард « » поддержал звезду «Лейкерс» Леброна Джеймса после того, как в концовке матча с « » (121:125 ОТ) судьи пропустили на нем очевидный фол.

«Я этого не понимаю. Я прохожу под кольцо не меньше остальных игроков лиги, которые совершают двузначное количество штрафных бросков за матч», – заявил Джеймс после игры.

Кузма опубликовал пост с цитатой Джеймса в соцсетях и прокомментировал высказывание бывшего одноклубника.

«Согласен. Парни, которые симулируют и играют мягко, попадают на линию по 8-9 раз за матч. А парни, которые самоотверженно проходят под кольцо, играют жестко, ничего не получают», – написал Кузма.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА