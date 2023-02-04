Мэджик Джонсон: «Лично я был бы рад видеть Ирвинга в «Лейкерс»
Прославленный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на новость о том, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг попросил обменять его перед дедлайном.
«Лично я был бы рад видеть Ирвинга в форме «Лейкерс», – написал Джонсон.
Калифорнийская команда вместе с «Финиксом» и «Далласом» упоминается в числе потенциальных претендентов на Кайри.
Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.
«Лейкерс» на данный момент идут за пределами зоны плей-офф.
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