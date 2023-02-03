Кайри Ирвинг: «Дистанцируйтесь от тех, кто манипулирует, ненавидит и причиняет боль»

Разыгрывающий « » Кайри Ирвинг за несколько минут до выхода новости о том, что он запросил обмен, опубликовал загадочный твит.

«Моим коллегам: просто будьте собой и растите! Держите рядом тех, кто восхваляет вас безоговорочно и ценит ваш тяжелый труд.

Дистанцируйтесь от тех, кто манипулирует, ненавидит и причиняет боль», – написал Ирвинг.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в баскетболе