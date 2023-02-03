Кайри Ирвинг: «Дистанцируйтесь от тех, кто манипулирует, ненавидит и причиняет боль»

Теги Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг за несколько минут до выхода новости о том, что он запросил обмен, опубликовал загадочный твит.

«Моим коллегам: просто будьте собой и растите! Держите рядом тех, кто восхваляет вас безоговорочно и ценит ваш тяжелый труд.

Дистанцируйтесь от тех, кто манипулирует, ненавидит и причиняет боль», – написал Ирвинг.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в баскетболе

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11 комментариев

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никнейм ботвиннег-корчной
это он так намекает, что не надо его обменивать?
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Epicman
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Джинни недавно вышла замуж
И что?))
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Эрик Бадретдинов
Аминь 🙏
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Be1983kot18leta@gmail.com
Про Цая он высказался .
Он идиет и ничто это не исправит даже три Алибабы
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Consistency
А вообще если Пелинка и сейчас все просрет, когда и команда худо-бедно заиграла, и Вестбрук цену свою хоть как-то с дна поднял, и Ирвинг сам в руки плывет, но останется ГМом, то у меня всей моей широкой фантазии не хватит, чтобы представить, как великолепно он шпилит Джинни Басс.
Джинни недавно вышла замуж
+1
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+1
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Минск
Нужно больше черепах
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Олег Нестеров
пошла жара
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Consistency
А вообще если Пелинка и сейчас все просрет, когда и команда худо-бедно заиграла, и Вестбрук цену свою хоть как-то с дна поднял, и Ирвинг сам в руки плывет, но останется ГМом, то у меня всей моей широкой фантазии не хватит, чтобы представить, как великолепно он шпилит Джинни Басс.
+2
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+2
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Ауф
+5
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+5
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dev0
Спасибо, Кайри. Реально скучновато было.
+4
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+4
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Consistency
Мне кажется, хороший психиатр, изучив соцсети Ирвинга за последние несколько лет, мог бы, возможно, как-то выделить, в какие времена года у него обычно обострение. Для классических шизоидов рановато, до весны месяц еще)))
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