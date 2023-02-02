Аналитик Кирк Голдсберри опубликовал инфографику бросков Кевина Дюрэнта
Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал инфографику бросков звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта в сезоне-2022/23.
На картинке показано, как часто и с какой точностью Дюрэнт атакует с той или иной точки.
Дюрэнт является лидером по проценту реализации двухочковых бросков в прыжке (59,3%) среди 58 игроков, совершивших как минимум 100 таких бросков. На втором месте – Кайри Ирвинг (52,7%). Далее идут Руи Хатимура (51,5%), Сет Карри и Брэдли Бил (оба – 51,4%).
«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану
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