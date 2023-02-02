Аналитик Кирк Голдсберри опубликовал инфографику бросков Кевина Дюрэнта

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал инфографику бросков звездного форварда « » в сезоне-2022/23.

На картинке показано, как часто и с какой точностью Дюрэнт атакует с той или иной точки.

Дюрэнт является лидером по проценту реализации двухочковых бросков в прыжке (59,3%) среди 58 игроков, совершивших как минимум 100 таких бросков. На втором месте – (52,7%). Далее идут (51,5%), и Брэдли Бил (оба – 51,4%).

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану