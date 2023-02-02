Аналитик Кирк Голдсберри опубликовал инфографику бросков Кевина Дюрэнта

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт фото Кайри Ирвинг Брэдли Бил Сет Карри Руи Хатимура Баскетбол

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал инфографику бросков звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта в сезоне-2022/23.

На картинке показано, как часто и с какой точностью Дюрэнт атакует с той или иной точки.

Дюрэнт является лидером по проценту реализации двухочковых бросков в прыжке (59,3%) среди 58 игроков, совершивших как минимум 100 таких бросков. На втором месте – Кайри Ирвинг (52,7%). Далее идут Руи Хатимура (51,5%), Сет Карри и Брэдли Бил (оба – 51,4%).

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

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3 комментария

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noke
Только вот не понятно, что с трёшкой в этом сезоне случилось.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
И ведь всё это через руки.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scully
Машина
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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