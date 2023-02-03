«Филадельфия» не заинтересована в приобретении Кайри Ирвинга
«Филадельфия» не заинтересована в приобретении разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга, сообщает репортер Bleacher Report Джейсон Думас.
Сегодня стало известно, что Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.
Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.
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Пойди уравняй эту диспропорцию, если ты не "Сан-Антонио",
Типа "Орландо нечего предложить за Ирвинга здесь и сейчас", "ГСВ думают сплавить Пула, но им нечем доплатить", "Чикаго запросили Нетс забрать Лавина, Бруклин бросил трубку" и т.д.