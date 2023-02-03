«Филадельфия» не заинтересована в приобретении Кайри Ирвинга

Теги возможные переходы Бруклин Филадельфия НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Филадельфия» не заинтересована в приобретении разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга, сообщает репортер Bleacher Report Джейсон Думас.

Сегодня стало известно, что Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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4 комментария

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AllanHouston
Ответ Archer_Great
Да, еще как минимум 28 можно накидать) Типа "Орландо нечего предложить за Ирвинга здесь и сейчас", "ГСВ думают сплавить Пула, но им нечем доплатить", "Чикаго запросили Нетс забрать Лавина, Бруклин бросил трубку" и т.д.
"Уорриорз" тяжко отдать Пула, для "Уорриорз" его исходящая зарплата 3.9 млн. долларов, для нового клуба - почти 26.4 млн. долларов

Пойди уравняй эту диспропорцию, если ты не "Сан-Антонио",
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Archer_Great
Ответ Денис Храпунов
Ну таких новостей можно много сейчас нагенерить.
Да, еще как минимум 28 можно накидать)
Типа "Орландо нечего предложить за Ирвинга здесь и сейчас", "ГСВ думают сплавить Пула, но им нечем доплатить", "Чикаго запросили Нетс забрать Лавина, Бруклин бросил трубку" и т.д.
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Храпунов
Ну таких новостей можно много сейчас нагенерить.
+3
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
прочитал заголовок. очень захотелось съязвить. стерпел. пролистал ленту ниже. поплохело. глаза выпучил. много курю. думаю
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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