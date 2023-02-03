«Филадельфия» не заинтересована в приобретении Кайри Ирвинга

« » не заинтересована в приобретении разыгрывающего « » , сообщает репортер Bleacher Report Джейсон Думас.

Сегодня стало известно, что Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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