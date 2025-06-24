Андрей Воронцевич: «Уход из ЦСКА был необходимостью для становления и роста»
Форвард «Зенита» объяснил, почему ушел из московского клуба.
Андрей Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 по 2020 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом Евролиги и 9-кратным победителем Единой лиги ВТБ.
«При уходе из ЦСКА было неожиданно. Я не представлял себя без ЦСКА, отыграв за этот клуб 14 лет. А сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что это была необходимость для становления и роста как отдельного от армейцев игрока. Я был предан ЦСКА, но я начинал понимать, что жизнь продолжается и это нормально. Тот опыт, который я приобрел в других командах, он бесценен. И я благодарен за это», – сказал Воронцевич.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
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