Андрей Воронцевич: «Уход из ЦСКА был необходимостью для становления и роста»

Форвард «Зенита» объяснил, почему ушел из московского клуба.

Андрей Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 по 2020 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом Евролиги и 9-кратным победителем Единой лиги ВТБ.

«При уходе из ЦСКА было неожиданно. Я не представлял себя без ЦСКА, отыграв за этот клуб 14 лет. А сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что это была необходимость для становления и роста как отдельного от армейцев игрока. Я был предан ЦСКА, но я начинал понимать, что жизнь продолжается и это нормально. Тот опыт, который я приобрел в других командах, он бесценен. И я благодарен за это», – сказал Воронцевич.