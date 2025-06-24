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Огнен Кузмич завершил карьеру

Огнен Кузмич решил завершить карьеру.

Бывший центровой сборной Сербии и чемпион НБА Огнен Кузмич официально завершил карьеру, что подтвердил его бывший клуб «Црвена Звезда».

35-летний Кузмич последние годы играл за ФМП, но досрочно завершил сезон-202425 в феврале из-за травмы.

Сербский бигмен начал профессиональную карьеру в боснийском «Бораце» (Баня-Лука) в 2007 году и был выбран «Голден Стэйт» на драфте НБА 2012 года. В 2015-м он стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз».

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В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»
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