Огнен Кузмич завершил карьеру
Огнен Кузмич решил завершить карьеру.
Бывший центровой сборной Сербии и чемпион НБА Огнен Кузмич официально завершил карьеру, что подтвердил его бывший клуб «Црвена Звезда».
35-летний Кузмич последние годы играл за ФМП, но досрочно завершил сезон-202425 в феврале из-за травмы.
Сербский бигмен начал профессиональную карьеру в боснийском «Бораце» (Баня-Лука) в 2007 году и был выбран «Голден Стэйт» на драфте НБА 2012 года. В 2015-м он стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»
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