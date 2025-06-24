Огнен Кузмич завершил карьеру

Огнен Кузмич решил завершить карьеру.

Бывший центровой сборной Сербии и чемпион НБА Огнен Кузмич официально завершил карьеру, что подтвердил его бывший клуб «Црвена Звезда».

35-летний Кузмич последние годы играл за ФМП , но досрочно завершил сезон-202425 в феврале из-за травмы.

Сербский бигмен начал профессиональную карьеру в боснийском «Бораце» (Баня-Лука) в 2007 году и был выбран «Голден Стэйт » на драфте НБА 2012 года. В 2015-м он стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз».