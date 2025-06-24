Владимир Ивлев остается в «Уралмаше» еще на один сезон
Центровой продолжит выступать за клуб из Екатеринбурга.
«Уралмаш» объявил о продлении контракта с Владимиром Ивлевым (35 лет, 207 см) на следующий сезон.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 1,9 очка и 3,9 подбора.
«Дядя Вова с нами! 💪», – говорится в заявлении клуба.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Уралмаша»
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