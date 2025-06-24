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Евробаскет-2025. Женщины. 1/4 финала. Франция сыграет с Литвой, Италия встретится с Турцией

Сегодня, 24 июня, пройдут два матча 1/4 финала женского Евробаскета-2025.

Литва встретится с Францией, Италия сыграет с Турцией.

Евробаскет-2025

Женщины

Греция, Италия, Чехия, Германия

Плей-офф

Четвертьфинал

Франция – Литва

24 июня. 17.30

Италия – Турция

24 июня. 20.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?6211 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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