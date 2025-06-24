Евробаскет-2025. Женщины. 1/4 финала. Франция сыграет с Литвой, Италия встретится с Турцией
Сегодня, 24 июня, пройдут два матча 1/4 финала женского Евробаскета-2025.
Литва встретится с Францией, Италия сыграет с Турцией.
Женщины
Греция, Италия, Чехия, Германия
Плей-офф
Четвертьфинал
Франция – Литва
24 июня. 17.30
Италия – Турция
24 июня. 20.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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