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Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. США сыграют с Нидерландами и другие матчи групп B и D

Сегодня, 24 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Женщины

Групповой этап

Улан-Батор

Группа B

Чили – Чехия

24 июня. 6.50

Нидерланды – Япония

24 июня. 7.15

США – Чехия

24 июня. 8.40

Япония – Чили

24 июня. 9.05

Нидерланды – США

24 июня. 11.20

Положение команд: Чили – 0-0, Чехия– 0-0, Нидерланды – 0-0, Япония– 0-0, США – 0-0.

Группа D

Германия – Бразилия

24 июня. 11.45

Испания – Украина

24 июня. 13.00

Бразилия – Монголия

24 июня. 13.25

Украина – Германия

24 июня. 14.50

Монголия – Испания

24 июня. 15.15

Положение команд: Германия – 0-0, Бразилия – 0-0, Испания – 0-0, Украина – 0-0, Монголия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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