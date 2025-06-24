Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. США сыграют с Нидерландами и другие матчи групп B и D
Сегодня, 24 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Женщины
Групповой этап
Улан-Батор
Группа B
Чили – Чехия
24 июня. 6.50
Нидерланды – Япония
24 июня. 7.15
США – Чехия
24 июня. 8.40
Япония – Чили
24 июня. 9.05
Нидерланды – США
24 июня. 11.20
Положение команд: Чили – 0-0, Чехия– 0-0, Нидерланды – 0-0, Япония– 0-0, США – 0-0.
Группа D
Германия – Бразилия
24 июня. 11.45
Испания – Украина
24 июня. 13.00
Бразилия – Монголия
24 июня. 13.25
Украина – Германия
24 июня. 14.50
Монголия – Испания
24 июня. 15.15
Положение команд: Германия – 0-0, Бразилия – 0-0, Испания – 0-0, Украина – 0-0, Монголия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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