Тони Паркер подтвердил, что Тео Маледон перейдет из «Виллербана» в «Реал», а Нил Сако – в «Валенсию»

«Виллербан» ждет масштабная перестройка.

В интервью Le Progrès Паркер сообщил, что Тео Маледон подписал «крупный контракт» с испанским «Реалом».

В то же время Нил Сако воспользовался опцией перехода в клуб Евролиги и присоединится к «Валенсии».

Паркер также отметил, что Пэрис Ли слишком дорог для нынешнего бюджета клуба, а Жоффре Ловернь , скорее всего, не останется по аналогичным причинам. Будущее форварда Андре Роберсона пока не определено.

«В «Вилллербане» всегда приходится перестраиваться. Мы отлично поработали с Тео Маледоном . Сейчас ключевое слово – терпение. Но цели прежние: топ-3 во Франции и борьба в Евролиге», – заявил Паркер.