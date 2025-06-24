Тони Паркер подтвердил, что Тео Маледон перейдет из «Виллербана» в «Реал», а Нил Сако – в «Валенсию»
«Виллербан» ждет масштабная перестройка.
В интервью Le Progrès Паркер сообщил, что Тео Маледон подписал «крупный контракт» с испанским «Реалом».
В то же время Нил Сако воспользовался опцией перехода в клуб Евролиги и присоединится к «Валенсии».
Паркер также отметил, что Пэрис Ли слишком дорог для нынешнего бюджета клуба, а Жоффре Ловернь, скорее всего, не останется по аналогичным причинам. Будущее форварда Андре Роберсона пока не определено.
«В «Вилллербане» всегда приходится перестраиваться. Мы отлично поработали с Тео Маледоном. Сейчас ключевое слово – терпение. Но цели прежние: топ-3 во Франции и борьба в Евролиге», – заявил Паркер.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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