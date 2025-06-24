Джеймс Харден обвиняется в халатности в связи с делом об изнасиловании с участием его племянника

Джеймс Харден упоминается в гражданском иске о халатности.

Звезда «Клипперс» Джеймс Харден стал фигурантом гражданского иска, поданного в округе Харрис, штат Техас, в котором его обвиняют в халатности в связи с предполагаемым изнасилованием с участием его племянника Джастиса Армани Блэкберна.

Инцидент произошел во время новогодней вечеринки, устроенной Харденом в его резиденции в Хьюстоне.

Истец, Мариса Уотли, утверждает, что Блэкберн изнасиловал ее, когда она была без сознания после того, как он подал ей напиток на вечеринке. Уотли также утверждает, что сотрудники службы безопасности дома Хардена проявили халатность утром 1 января, не защитив ее и препятствуя попыткам ее друзей найти ее и оказать ей помощь.

Истец требует суда присяжных, а также возмещения экономических, компенсационных и штрафных убытков. Адвокаты Уотли утверждают, что и Блэкберн, и Харден должны быть привлечены к ответственности за произошедшие события. Представители Хардена отказались от комментариев.