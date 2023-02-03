«Лейкерс» и «Юта» провели предварительные переговоры о возможном обмене Расселла Уэстбрука

Руководители « » и «Юта» провели предварительные переговоры о возможном обмене с участием разыгрывающего лос-анджелесской команды , сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Согласно источникам, «Лейкерс» общаются со многими клубами лиги, чтобы выбрать наиболее разумные и логичные варианты. Ранее также сообщалось о переговорах «Лейкерс» с « ».

В «Лейкерс» считают, что клубу необходим еще как минимум один обмен, чтобы стать претендентом на чемпионство.

По словам журналиста Los Angeles Times Дэна Войке, стоимость Уэстбрука на рынке обменов практически не изменилась за последние четыре месяца. Команды по-прежнему требуют драфт-пик 1-го раунда в придачу к крупному контракту защитника.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым