«Лейкерс» и «Юта» провели предварительные переговоры о возможном обмене Расселла Уэстбрука

Теги возможные переходы Шарлотт Лейкерс НБА Юта Расселл Уэстбрук Баскетбол

Руководители «Лейкерс» и «Юта» провели предварительные переговоры о возможном обмене с участием разыгрывающего лос-анджелесской команды Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Согласно источникам, «Лейкерс» общаются со многими клубами лиги, чтобы выбрать наиболее разумные и логичные варианты. Ранее также сообщалось о переговорах «Лейкерс» с «Шарлотт».

В «Лейкерс» считают, что клубу необходим еще как минимум один обмен, чтобы стать претендентом на чемпионство.

По словам журналиста Los Angeles Times Дэна Войке, стоимость Уэстбрука на рынке обменов практически не изменилась за последние четыре месяца. Команды по-прежнему требуют драфт-пик 1-го раунда в придачу к крупному контракту защитника.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LBJ236
Скажу так, с Эйнджем лучше не связываться, а то ЛАЛ без пиков останутся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rúnico
Кайри затребовал трейд. Водж пишет.

Лал?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lokomotiv__1992
У Юты есть Бизли и Конли которых надо кому то отдать ) так как пик первого раунда за них некто не отдаст..они надеятся на Лал , что они он безисходности пойдут на это.. а тут ещё и Рассел стад опять очень ужасно играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
panda_07
Походу Кайри
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Маков
Пелинка остановись,там же зеленый засланец Эйндж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lokomotiv__1992
В придачу к крупному контакту лол.. как раз изменилась в том году нужен был пик что бы его сплавить. Сейчас он нужен той же Шарлотт что бы скинуть другие контракты к примеру ) что бы принять истикающий наоборот ещё пик докидывают обычно. Тут просто идёт торг +-
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stan WarHammer
А может, не надо с Ютой связываться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sasaicustoms
Эйндж такой I’m gonna fuck you up
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Эйндж оставит Лейкерс голыми
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Если не ошибаюсь, у Расула был рамс как раз с болельщиками Юты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Эх, кирпидон, кирпидон, так и не стал своим в ЛА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий