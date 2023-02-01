Расселл Уэстбрук случайно набросил самому себе от щита

Разыгрывающий «Лейкерс» во время матча против « » (129:123 ОТ) случайно навесил самому себе от щита, пытаясь исполнить аллей-уп на .

Эпизод случился за 50 секунд до конца 1-й четверти. Уэстбрук разыграл с Дэвисом пик-н-ролл, попытался отдать навесную передачу, но ударил в щит, после чего сам подобрал мяч и отправил его в кольцо в одно касание.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу