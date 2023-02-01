Расселл Уэстбрук случайно набросил самому себе от щита
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук во время матча против «Нью-Йорка» (129:123 ОТ) случайно навесил самому себе от щита, пытаясь исполнить аллей-уп на Энтони Дэвиса.
Эпизод случился за 50 секунд до конца 1-й четверти. Уэстбрук разыграл с Дэвисом пик-н-ролл, попытался отдать навесную передачу, но ударил в щит, после чего сам подобрал мяч и отправил его в кольцо в одно касание.
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