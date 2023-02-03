Тайриз Халибертон поставил на аватарку фото Уолли Щербяка, который назвал его «псевдо-оллстаром»

Теги Индиана НБА Матч всех звезд НБА фото Уолли Щербяк Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон обновил аватарку в Твиттере после новости о том, что он станет участником Матча всех звезд-2023 в Солт-Лейк-Сити.

Игрок поставил на фото профиля снимок бывшего игрока НБА, ныне комментатора «Никс» Уолли Щербяка.

Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».

Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
old folk
Ахах)
Ну Щербяк-то, конечно, настоящий олл-стар: с Гарнеттом, Касселом и Спрьюиллом тусил в раздевалке)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий