Тайриз Халибертон поставил на аватарку фото Уолли Щербяка, который назвал его «псевдо-оллстаром»

Разыгрывающий «Индианы» обновил аватарку в Твиттере после новости о том, что он станет участником всех звезд-2023 в Солт-Лейк-Сити.

Игрок поставил на фото профиля снимок бывшего игрока , ныне комментатора «Никс» Уолли Щербяка.

Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».

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