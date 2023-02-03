Тайриз Халибертон поставил на аватарку фото Уолли Щербяка, который назвал его «псевдо-оллстаром»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон обновил аватарку в Твиттере после новости о том, что он станет участником Матча всех звезд-2023 в Солт-Лейк-Сити.
Игрок поставил на фото профиля снимок бывшего игрока НБА, ныне комментатора «Никс» Уолли Щербяка.
Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».
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Ну Щербяк-то, конечно, настоящий олл-стар: с Гарнеттом, Касселом и Спрьюиллом тусил в раздевалке)