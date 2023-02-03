Звездный форвард «Лейкерс» стал главным героем матча с «Пэйсерс» (112:111).

На последней минуте Дэвис реализовал сложный бросок после разворота с отклонением, который в итоге стал победным.

В следующем владении Энтони накрыл восходящую звезду «Индианы» . В оставшееся время «озерники» удержали минимальное преимущество.

На счету Дэвиса 31 очко (13 из 27 с игры), 14 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 35 минут.

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