Защитник « » поздравил разыгрывающего «Индианы» с первым в карьере вызовом на всех звезд.

«Поздравляю, псевдо-оллстар», – написал Харт.

Слова Харта отсылают к декабрьскому высказыванию бывшего игрока , комментатора «Никс» Уолли Щербяка в адрес Халибертона.

Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».

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