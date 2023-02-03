Джош Харт – Тайризу Халибертону: «Поздравляю, псевдо-оллстар»
Защитник «Портленда» Джош Харт поздравил разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона с первым в карьере вызовом на Матч всех звезд.
«Поздравляю, псевдо-оллстар», – написал Харт.
Слова Харта отсылают к декабрьскому высказыванию бывшего игрока НБА, комментатора «Никс» Уолли Щербяка в адрес Халибертона.
Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».
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