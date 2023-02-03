Джош Харт – Тайризу Халибертону: «Поздравляю, псевдо-оллстар»

Теги Индиана Портленд НБА Матч всех звезд НБА Уолли Щербяк Джош Харт Тайриз Халибертон Баскетбол

Защитник «Портленда» Джош Харт поздравил разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона с первым в карьере вызовом на Матч всех звезд.

«Поздравляю, псевдо-оллстар», – написал Харт.

Слова Харта отсылают к декабрьскому высказыванию бывшего игрока НБА, комментатора «Никс» Уолли Щербяка в адрес Халибертона.

Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».

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3 комментария

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AEZAKMI228
Я вообще не понял зачем этот щербяк наехал на молодого. вроде тот никак не связан с никс
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Lokomotiv__1992
Будет топ игроком ) одним из лучших в Нба )
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ygcn5c2ty9
классный парень, заслужил
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