«Лейкерс» – очень хорошая оборонительная команда. Один фол за целую четверть». Тайриз Халибертон намекнул на плохое судейство

Защитник «Индианы» намекнул на плохое судейство в матче против « » (111:112).

«Мы провели плохую четвертую четверть. Но если не ошибаюсь, первый фол «Лейкерс» в четвертой четверти был зафиксирован только в последние 30 секунд.

Не хочу ничего сказать, но как там говорилось в том твите? Бессонные ночи? Не знаю. Не все зависит от нас. Нам нужно играть лучше. Должно быть, «Лейкерс» – очень хорошая оборонительная команда. Один фол за целую четверть баскетбольного матча.

Но что мы можем сделать? Нам нужно играть лучше. 15 очков за четверть – это неприемлемо», – сказал Халибертон.

Защитник «Пэйсерс» сделал отсылку к твиту профсоюза судей после недавнего матча «Селтикс» – «Лейкерс» (125:121 ОТ).

«Как и все остальные, судьи допускают ошибки. Одна из них имела место в конце матча «Селтикс» – «Лейкерс», и это мучительная ситуация для нас. Этот момент будет тяжелым бременем и вызовет бессонные ночи, поскольку мы стремимся быть лучшими судьями, какими только можем быть», – говорилось в посте профсоюза.

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