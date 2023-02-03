Тайриз Халибертон: «В 5-летнем возрасте умел загружать в NBA Live только Матч звезд. Теперь еду туда сам»

Теги Индиана НБА Матч всех звезд НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон рассказал, как важно для него стать участником Матча всех звезд НБА.

«В 5-летнем возрасте умел загружать в NBA Live 05 только Звездный уикенд. Иначе у меня просто не получалось, так что все время играл Матч звезд и встречу новичков со второгодками. Так что после попадания в НБА участие в этих играх стало для меня большим достижением.

Сейчас я еду туда сам. Очень рад за себя и за свою семью», – заявил Халибертон.

Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрейший Вечерочек
Ответ Иван Копнин
едет Тайриз, но не Харден🤨🤨
Он железно заслужил. Харден тоже должен быть, но вместо Дерозана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Копнин
едет Тайриз, но не Харден🤨🤨
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий