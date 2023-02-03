Тайриз Халибертон: «В 5-летнем возрасте умел загружать в NBA Live только Матч звезд. Теперь еду туда сам»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон рассказал, как важно для него стать участником Матча всех звезд НБА.
«В 5-летнем возрасте умел загружать в NBA Live 05 только Звездный уикенд. Иначе у меня просто не получалось, так что все время играл Матч звезд и встречу новичков со второгодками. Так что после попадания в НБА участие в этих играх стало для меня большим достижением.
Сейчас я еду туда сам. Очень рад за себя и за свою семью», – заявил Халибертон.
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