Бадди Хилд примет участие в конкурсе трехочковых

Атакующий защитник «Индианы» принял предложение принять участие в конкурсе трехочковых на Уик-энде всех звезд НБА-2023, сообщает Fieldhouse Files.

Хилд в нынешнем сезоне набирает за «Пэйсерс» 17,4 очка в среднем за матч, реализуя 42,5 процента бросков из-за дуги.

Конкурс пройдет в рамках субботней программы Уик-энда всех звезд 18 февраля на «Вивинт-арене» в Солт-Лейк-Сити.

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