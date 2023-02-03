Бадди Хилд примет участие в конкурсе трехочковых

Теги Индиана НБА Матч всех звезд НБА Бадди Хилд Баскетбол

Атакующий защитник «Индианы» Бадди Хилд принял предложение принять участие в конкурсе трехочковых на Уик-энде всех звезд НБА-2023, сообщает Fieldhouse Files.

Хилд в нынешнем сезоне набирает за «Пэйсерс» 17,4 очка в среднем за матч, реализуя 42,5 процента бросков из-за дуги.

Конкурс пройдет в рамках субботней программы Уик-энда всех звезд 18 февраля на «Вивинт-арене» в Солт-Лейк-Сити.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

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1 комментарий

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6LACK
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