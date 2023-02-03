Джулиус Рэндл получит бонусные 1,2 миллиона долларов за попадание на Матч звезд

Теги Нью-Йорк НБА Матч всех звезд НБА Джулиус Рэндл Баскетбол

Форвард «Никс» Джулиус Рэндл в результате голосования тренеров НБА выбран в число резервистов Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

Рэндл согласно опции в контракте получит бонусные 1,2 миллиона долларов за попадание на Матч звезд.

В нынешнем сезоне 28-летний Рэндл набирает 24,7 очка, 10,8 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурзин Ринат
Ответ Свежий
Также вот и ответ, как затащить трушных звёзд на слэмданк-контест, дайте призовые в размере 1 миллиона (НБА отобьет эти деньги на рейтингах и рекламе легко) и многие захотят туда заявиться 💯
Джа прямым языком сказал , что ему нужен 1 млн и это только за участие, по моему это наглость и не более! 4 млн участникам призовые, очень не выгодно для лиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
Ответ boller_73
Вот ответ на вопрос многих в коментах, зачем игроки так хотят попасть на мвз
Также вот и ответ, как затащить трушных звёзд на слэмданк-контест, дайте призовые в размере 1 миллиона (НБА отобьет эти деньги на рейтингах и рекламе легко) и многие захотят туда заявиться 💯
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
boller_73
Вот ответ на вопрос многих в коментах, зачем игроки так хотят попасть на мвз
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий