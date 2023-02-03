Форвард «Никс» в результате голосования тренеров выбран в число резервистов всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

Рэндл согласно опции в контракте получит бонусные 1,2 миллиона долларов за попадание на Матч звезд.

В нынешнем сезоне 28-летний Рэндл набирает 24,7 очка, 10,8 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла