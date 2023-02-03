Дрю Холидэй попал на Матчи звезд с разницей в 9 сезонов. Это рекордный промежуток в истории НБА

Теги Милуоки НБА Матч всех звезд НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй выбран в число резервистов Матча всех звезд от Восточной конференции.

Для 32-летнего Холидэя это второй вызов на Матч звезд за карьеру, первый случился в 2013 году. 

Разделившие два участия Дрю в Матчах звезд 9 сезонов – рекордный промежуток в истории НБА.

Средние показатели Холидэя в сезоне-22/23 – 19,2 очка, 5,2 подбора, 7,2 передачи и 1,3 перехвата за игру.

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7 комментариев

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Klna Jislime
Ответ Klna Jislime
он тогда в 13 лысый бегал
дада лысый из браззерс
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Klna Jislime
он тогда в 13 лысый бегал
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Korban Cobain
Ответ Daff Rogers
Возможно к этому и идёт. Потому что выбором капитанов и делением на две команды они уже немного размывают границы между конференциями
и между позициями надо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kirush2
Ответ Korban Cobain
Может надо в принципе систему менять и, например, если идет перевес выбора(на западе тупо больше звезд), то не учитывать это, а просто набирать 20 человек с 30 команд. ведь они по сути щаз играют не за конфы в итоге)
Прямо сейчас на Востоке тупо больше звёзд.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daff Rogers
Ответ Korban Cobain
Может надо в принципе систему менять и, например, если идет перевес выбора(на западе тупо больше звезд), то не учитывать это, а просто набирать 20 человек с 30 команд. ведь они по сути щаз играют не за конфы в итоге)
Возможно к этому и идёт. Потому что выбором капитанов и делением на две команды они уже немного размывают границы между конференциями
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Korban Cobain
Может надо в принципе систему менять и, например, если идет перевес выбора(на западе тупо больше звезд), то не учитывать это, а просто набирать 20 человек с 30 команд. ведь они по сути щаз играют не за конфы в итоге)
+1
-1
0
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Daff Rogers
Холидей реальный олл-стар. И то что он так долго не был на матче звёзд - нонсенс.
+5
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+5
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