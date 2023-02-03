Дрю Холидэй попал на Матчи звезд с разницей в 9 сезонов. Это рекордный промежуток в истории НБА

Разыгрывающий « » выбран в число резервистов всех звезд от Восточной конференции.

Для 32-летнего Холидэя это второй вызов на Матч звезд за карьеру, первый случился в 2013 году.

Разделившие два участия Дрю в Матчах звезд 9 сезонов – рекордный промежуток в истории НБА.

Средние показатели Холидэя в сезоне-22/23 – 19,2 очка, 5,2 подбора, 7,2 передачи и 1,3 перехвата за игру.

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

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