Джеймс Харден – о непопадании на Матч звезд: «Неуважение»

Теги Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА фото Джеймс Харден соцсети Баскетбол

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден в этом году не оказался в числе участников Матча всех звезд.

После оглашения результатов голосования тренеров за резервистов Звездного уикенда Харден выложил в соцсетях картинку с надписью «Неуважение».

Джеймс пропускал матчи чемпионата на старте сезона, когда он вернулся в строй 5 декабря у «Филадельфии» был турнирный показатель 12-12. С Харденом в составе команда организовала серию из 8 побед и с того момента выдала результат 21-5.

Харден набирает 21,4 очка, 6,4 подбора и 11,0 передачи в среднем за игру при 44,9% с игры.

В сезоне-12/13 Харден стал игроком «Рокетс» и с тех пор неизменно вызывался на Матч звезд.

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«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла

Соцсети Джеймса Хардена

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10 комментариев

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evgen98
После титула у вас с Эмбиидом будет полно уважения. Дерзайте!
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evgen98
Ответ Lokomotiv__1992
Звёзд в Нба сейчас очень много ) заранее туда попадают только очень яркие звёзды или топ игроки. Остальным надо лучше играть что бы их заметили ) такого обилия звёзд как в этом сезоне ещё никогда не было .. помню время когда Леброн начинал , так особо и выбора не было .. а сейчас глаза разбегаются таланта в лиге много , ещё бы не ломались бы ) а Харден по игре не лучше того же Дерозана или других .. играй лучше и тебя выберут )
В чем лучше ДеРозан-то, только в скоринге? и куда он завел свою команду? аж в ПИ? ну куда там Хардену с его 11 передачами в среднем и вторым местом на востоке
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Frost Knight
Ответ Cubs-V
Зато Дерозан есть. Чья команда на 10 месте.
Дерозан форвард и претендовал на место во фронткорте. Он не конкурировал с Харденом, вместо Хардена Браун, Халибёртон и Холидэй.
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Евгений Денисов
Ответ кандид
Они вообще другое слово какое-нибудь знают? Раздайте уже им по словарю.
Да, знают - respect
+1
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LBJ236
Филадельфию тащит Эмбид, его и взяли, это логично. Харден, понятно, просто набивает себе цену
+1
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-1
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Lokomotiv__1992
Звёзд в Нба сейчас очень много ) заранее туда попадают только очень яркие звёзды или топ игроки. Остальным надо лучше играть что бы их заметили ) такого обилия звёзд как в этом сезоне ещё никогда не было .. помню время когда Леброн начинал , так особо и выбора не было .. а сейчас глаза разбегаются таланта в лиге много , ещё бы не ломались бы ) а Харден по игре не лучше того же Дерозана или других .. играй лучше и тебя выберут )
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-3
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Макс Юрьев
Ожирение и облегчение))))
+1
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+1
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кандид
Они вообще другое слово какое-нибудь знают? Раздайте уже им по словарю.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Зато Дерозан есть. Чья команда на 10 месте.
+22
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+22
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nikitosdaipoltos
Мда...
Некоторые в стартовую пятерку его ставили
Реально дизреспект
+19
-1
+18
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